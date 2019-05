Viaggio tra i filari e le botti di Langa per scoprire il fascino del vino con "Cantine aperte"

"Cantine aperte", la più grande festa del vino e del turismo del vino in Europa, torna anche quest’anno l’ultimo weekend di maggio, sabato 25 e domenica 26, in oltre 800 cantine associate al Movimento Turismo del Vino in tutta Italia. In provincia di Cuneo aderiscono all'iniziativa: azienda agrivinicola Sebaste srl (via San Pietro delle Viole 4, Barolo), Fratelli Serio & Battista Borgogno (via Crosia 12, Barolo), agricola Gian Piero Marrone (frazione Annunziata 13, La Morra), azienda agricola "Bajaj" di Giovanni Moretti (via del Forno 4, Monteu Roero), azienda agricola vitivinicola Poderi Moretti di Francesco Moretti (frazione Occhetti 15, Monteu Roero), Tenuta Carretta (località Carretta 2, Piobesi d’Alba), Mondo del Vino Experience (via Umberto I 115, Priocca), Cascina Fontanette (via Stazione 31, Santo Stefano Belbo).

In Piemonte le cantine associate accolgono gli enoturisti proponendo, davanti a panorami mozzafiato, degustazioni guidate per scoprire il fascino dei vini piemontesi. Non mancheranno numerosi eventi ed iniziative, tra cui la possibilità di visite a cantine storiche e castelli e agli "infernot", momenti di relax all’aria aperta, pranzi e merende a base di piatti della tradizione, lezioni di yoga, danze, dimostrazioni di lavoro agricolo con i cavalli da tiro, caccia al tesoro enogastronomica. Per il dettaglio di programmi ed eventi con orari e prezzi consultare il sito www.mtvpiemonte.it.

"Cantine aperte" è un evento che da 27 anni accoglie gli enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e aziende. Un viaggio tra i filari e le botti, tra le proposte enoturistiche delle cantine che invitano a vivere le diversità uniche della realtà vitivinicola in Italia; fotogrammi di una missione fatta di qualità nell’accoglienza, valorizzazione del patrimonio agricolo, di innovazione nella tradizione. Tutto questo degustando vini eccellenti. Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine Mtv.

L'associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera circa 1000 fra le più prestigiose cantine d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.