"Viaggio nelle Terre Autentiche": itinerari sostenibili per scoprire una provincia inedita

SERGIO RIZZO - Voluto dall’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida, in collaborazione con l’Associazione Unimont Servizi, il progetto "Viaggio nelle Terre Autentiche" intende valorizzare, attraverso i primi 6 itinerari declinati nel segno della sostenibilità e dell’autenticità, un Piemonte meno conosciuto e ancora poco esplorato. Quello racchiuso nei confini di Valle Mongia, Langa Cebana,valle Cevetta e sorgenti del Belbo. Un inno alla biodiversità racchiuso nei territori delle valli Mongia, Langa Cebana, valle Cevetta e sorgenti del fiume Belbo.

“Viaggio nelle Terre Autentiche di Piemonte” è un progetto di valorizzazione territoriale promosso dall’Unione Montana delle valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta valle Bormida in collaborazione con l’Associazione Unimont Servizi, che nasce dall’esigenza di svelare l’esistenza di un territorio ricco e affascinante, custode di memorie storiche e preziose gemme naturali. La filosofia che guida il progetto, e i relativi tour, trova le sue origini in due parole chiave, portatrici di valori importanti: il rispetto e l’autenticità. Rispetto per la natura, per il paesaggio, per la storia, per la cultura, per le persone che ogni giorno curano e amano il territorio. Un rispetto che porta a prendersi cura delle radici, del passato per costruire un futuro più consapevole.

Il progetto prende il via con i primi 6 tour cicloturistici, realizzati nel segno del viaggiare e del vivere sostenibile, tutti con un impatto minimo sui territori protagonisti degli itinerari. Sei tour per tre valli, unite da Comuni origini storiche e legate da paesaggi incantevoli: Tour Profumi e Colori, Tour storie di vigne e di gusto, Tour Napoleonico gourmet, Tour Tesori della montagna, Tour dei borghi medievali e Tour delle sorgenti del Belbo, che saranno pubblicati sul sito dedicato www.terreautentiche.it, online da venerdì 1º luglio. Gli itinerari, adatti a tutti per difficoltà, sono tracciati da guide esperte del territorio: percorsi ad anello, concepiti per essere modulati a seconda del tempo e delle preferenze di ogni visitatore, che potrà godere di una bellezza straordinaria in ogni periodo dell’anno, data dalla diversità dei paesaggi, dalle fioriture stagionali, dal foliage autunnale, incontrando cittadine, villaggi rurali, pascoli e boschi, senza dimenticare le aziende agricole lungo i percorsi e i numerosi produttori locali, che lavorano e selezionano materie prime di altissima qualità, come funghi porcini e tartufo bianco, vini prelibati, formaggi a latte crudo e altri semplici e gustosi prodotti del territorio.

Per intraprendere i tour i visitatori avranno a disposizione una mappa interattiva dove saranno evidenziati i punti e le tappe di interesse lungo il percorso, la traccia in Gps e un blog dedicato, con la descrizione delle varie tappe del tour. Così, il presidente dell’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Val Bormida, Vincenzo Bezzone, presenta il progetto di scoperta e valorizzazione di questo territorio: “Il nostro patrimonio storico, naturalistico, culturale e agricolo aveva bisogno di ricevere la giusta valorizzazione. Di collocarsi geograficamente ma non solo. Doveva diventare un prodotto turistico, una destinazione, una meta da scegliere tra le numerose attrattive del Piemonte. Per far questo è stato fondamentale unire le forze di 18 comuni coinvolti nel progetto ed iniziare a strutturare un’offerta in linea con il nostro territorio e, quindi, a promuoverla e commercializzarla. Si tratta di un percorso che è ai suoi primi passi ma, finalmente, possiamo portare alla conoscenza dei più luoghi come le Valli Mongia e Cevetta, la Langa Cebana e l’Alta Val Bormida. Nomi ad oggi noti a pochi. Per ora un Piemonte intimo, più defilato ma per questo ancora autentico e sorprendente”.

Maggiori informazioni: www.terreautentiche.it / unimontceva@vallinrete.org, tel: 017470560.

Sergio Rizzo