CUNEO CRONACA - "Il Cts nazionale e il Governo hanno ascoltato la voce delle Regioni: dal 28 giugno la mascherina all’aperto in zona bianca non sarà più obbligatoria, salvo nei casi in cui non sia possibile mantenere i distanziamenti".

"È una buona notizia - commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -, ma proprio per questo dobbiamo tutti continuare a essere prudenti. Oggi ancor di più".