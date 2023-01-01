Verso la menopausa: a Bra un incontro per vivere il cambiamento con consapevolezza

CUNEO CRONACA - L’Asl Cn2 propone un incontro informativo dedicato a chi si sta avvicinando alla menopausa o, semplicemente, a chi desidera iniziare a conoscere e approfondire questo importante momento della vita.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di informazione e confronto, in cui comprendere meglio i cambiamenti che caratterizzano la pre-menopausa e la menopausa e acquisire strumenti utili per affrontarli in modo consapevole.

Durante l’incontro, gli operatori dell’Azienda Sanitaria affronteranno diversi aspetti, tra cui i cambiamenti ormonali e metabolici, l’importanza di una corretta alimentazione, il ruolo dell’attività fisica (con particolare attenzione a vitamina D, calcio e prevenzione dell’osteoporosi) e gli aspetti emotivi e psicologici legati a questa fase della vita.

L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e fornire indicazioni pratiche, basate su evidenze scientifiche, per favorire il benessere e la qualità di vita attraverso stili di vita sani. L’incontro si terrà lunedì 21 settembre, dalle 20 alle 22, presso la Sala Conferenze G. Arpino in Largo della Resistenza a Bra.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario inquadrare il QR code presente in locandina oppure collegarsi al link: BenEssere Donna – Evento Informativo. A seguito della registrazione verrà inviata una mail di conferma. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0173 316610.