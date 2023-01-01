Veronica Gavotto, Miss Grand International Piemonte, vola a Roma: il sogno è la finale in India

CUNEO CRONACA - Da Roccaforte Mondovì a Roma, con un sogno sempre più vicino a diventare realtà. E' quello di Veronica Gavotto, 24 anni, eletta Miss Grand International Piemonte 2026 presso il ristorante Maison du Brasil nella serata di giovedì 28 maggio e pronta a vivere una nuova, importante tappa del suo percorso nel mondo dello spettacolo della moda.

La giovane artista, cantante, attrice e docente di canto ha conquistato il titolo regionale al termine della finale di Miss Grand International Piemonte, distinguendosi per eleganza, talento e personalità. Una vittoria che le ha spalancato le porte della finale nazionale, dove sarà chiamata a rappresentare il Piemonte.

L'appuntamento è a Roma, dove Veronica porterà con sé non soltanto la fascia conquistata in Piemonte, ma anche la storia e i colori del territorio monregalese. E sullo sfondo c'è un sogno ancora più grande: quello di arrivare alla finale mondiale in India. Un ambizione che la giovane roccafortese coltiva con entusiasmo e che rende ancora più significativo il viaggio iniziato in Piemonte.

(Nel video, Veronica Gavotto, Miss Grand International Piemonte 2026)