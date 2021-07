VERNANTE/ Weekend all'insegna del divertimento tra giocoleria, teatro e reading per grandi e piccini

CUNEO CRONACA - Prismandaza APS nell’ambito del progetto “Composizioni musicali e umane” in collaborazione con il Comune di Vernante, la Regione Piemonte e con il sostegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, organizza a Vernante quattro interessanti spettacoli gratuiti e adatti a tutti a luglio.

Il 17 alle 21.45 nella centrale Piazza De L’ala andrà in scena “Scintille in strada”, spettacolo che unisce giocoleria, teatro, manipolazione del fuoco ed effetti speciali ad opera dell’artista toscano Simone Modafferi, in arte Pyroetnico.

Domenica 18 alle 21 il Teatro ex-confraternita di via Boccaccio, appena risistemato negli spazi e nelle luci sempre grazie al progetto, ospita il reading “Bimbe Toste”, una produzione di Voce in capitolo di Torino, con l’attrice Valentina Veratrini e il musicista Enrico Messina.

Tante sono le donne che hanno cambiato il mondo con le loro azioni, con il loro esempio, con le loro vite controcorrente. Donne che hanno aperto la strada a tutte coloro che sono venute dopo, indicando la direzione giusta.

Alfonsina la ciclista, Kathrine la maratoneta, Fiorenza la pilota, Vittorina la motociclista e Valentina l’astronauta, con addosso le loro tute e le loro divise, hanno esplorato le strade del mondo, il cielo e lo spazio.

Cinque donne toste che ancor prima sono state cinque bimbe toste, sognatrici e testarde.

Prima della lettura teatrale verrà proiettato in anteprima “L’abbraccio”, digital performace realizzata da Prismadanza all’uscita del lungo lockdown, per la mostra internazionale collettiva di 12 artisti italiani e stranieri dal 31 luglio al 5 settembre a Bossolasco organizzata dall’ associazione CU.BO.

Una location insolita per il concerto dei Serai- musiche dal cassetto con brani originali e del repertorio folk con Paolo Brizio, Sergio Pozzi, Sara Cesano e Michele Bruna: sabato 24 luglio alle 18.30 suoneranno presso i ruderi del Castello “La turusela”. E’ consigliato portare coperta e una merenda sinoira personale.

Il 25 alle 21.00 si torna in piazza de l’ala con il varietà conclusivo dei workshop gratuiti che avranno luogo negli stessi giorni, con allievi e insegnanti, in collaborazione con l’associazione Fuma che ‘nduma: Circo, canto, musica, teatro renderanno la serata divertente. L’iscrizione è obbligatoria a tutti gli eventi tramite eventbrite, info@prismadanza.it o al 3492587162.

I WORKSHOP DI COMPOSIZIONI MUSICALI E UMANE

Canto con Luisa Bersia, teatro con Valentina Veratrini, giocoleria e circo con Fuma che ‘nduma, body percussion con Lorenzo Armando, musica per bambini con Margherita Luchese e Laura Dalmasso, flow art- poi e staff- con Simone Modafferi, fisarmonica e musica elettronica con Roberto Avena: sono alcune delle offerte gratuite dei workshop organizzati da Prismadanza per i fine settimana del 17/18 e 24/25 luglio a Vernante nell’ambito del progetto “Composizioni musicali e umane” in collaborazione con il Comune di Vernante, la Regione Piemonte e con il sostegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ricco programma è accessibile a tutti, a seconda della fascia d’eta.

L’intento del progetto è infatti di utilizzare le espressioni artistiche per il benessere della comunità. Alcuni laboratori sono poi finalizzati alla realizzazione di un’esibizione il 25 luglio alle 21 sempre a Vernante, in piazza de l’ala, per aver occasione di restituire al pubblico quanto appreso. Divertente poi il workshop per animatore di Baby Dance con Carola Cismondi il 19 e 26 luglio, per formare animatori che facciano pratica nelle serate di agosto a Vernante; spazio anche agli over 50 per l’allenamento di memoria, attenzione e concentrazione di “A mente aperta” tutti i venerdì. Le informazioni sono reperibili sulle pagine social di Prismadanza, al 3492587162, eventbrite e info@prismdanza.it.