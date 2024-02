Vernante, la trasformazione del paesaggio al centro del concorso di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino"

CUNEO CRONACA - Il Comune di Vernante, in collaborazione con la Pro Loco di Vernante e con il patrocinio dell'Istituto Comprensivo di Robilante, lancia la 15ª edizione del concorso nazionale di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino", rivolto a tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado italiane e straniere. Il progetto è sviluppato in collaborazione noau | officina culturale e si inserisce nell’ambito delle azioni di attivazione e coinvolgimento promosse da Imaginé piccolo festival della narrazione per figure, che a settembre animerà per la settima volta il centro cittadino di Vernante.



In continuità con la passata edizione del concorso, incentrata sull'acqua come risorsa preziosa per il pianeta, la call per artisti in erba continua nel suo percorso di riflessione incentrato sulle tematiche dello sviluppo sostenibile dei territori delineate dai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. Quest'anno il focus sono le trasformazioni del paesaggio nei prossimi vent'anni e le strategie migliori per affrontarle. Il concorso dedicato allo "zio" di Pinocchio, quell'Attilio Mussino torinese di nascita ma vernantino di adozione che diede vita alla prima immagine di Pinocchio a colori, invita i partecipanti a realizzare opere a tecnica libera con materiali di riciclo e recupero con rappresentazioni di Pinocchio e/o altri personaggi del romanzo e riferimenti agli elementi caratteristici di Vernante. Ogni gruppo classe potrà inviare o consegnare alla segreteria del concorso un massimo di due tavole accompagnate da una scheda didattica entro venerdì 26 aprile. Il bando del concorso è disponibile sul sito del Comune di Vernante QUI.



I lavori presentati dai concorrenti saranno divisi in tre sezioni, dedicate alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. Le opere saranno selezionate da un'apposita commissione artistica nominata dal comitato organizzatore, che premierà un solo lavoro per sezione. Ai vincitori verrà assegnato un premio di 500 euro per l'acquisto di materiale didattico informatico o di consumo; a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di merito. I vincitori saranno resi noti sul sito internet del Comune di Vernante (www.comune.vernante.cn.it). Nella premiazione di venerdì 10 maggio verranno presentati tutti i lavori realizzati e verrà proposto un momento di animazione con possibilità di visita del museo Attilio Mussino.



NOAU OFFICINA CULTURALE è un collettivo che riunisce professionisti di diversa estrazione (architetti, progettisti, project manager, esperti di management, business designer, operatori culturali, esperti di comunicazione) che dal 2016 si occupa di progettazione, management e fundraising per la valorizzazione, l’innovazione e la rigenerazione culturale, lavorando con enti del terzo settore e amministrazioni pubbliche.



IMAGINÉ è l'esito di un lavoro di ricerca iniziato nel 2017 da noau | officina culturale con l’obiettivo di valorizzare in modo congiunto il patrimonio culturale e paesaggistico del Comune di Vernante e della valle Vermenagna – intimamente legato alla figura di Pinocchio per il tramite di Museo Mussino e dei famosi murales – e il linguaggio degli albi illustrati, tema sul quale il collettivo vanta una approfondita esperienza grazie al lavoro svolto negli anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte.

(Foto Loris Salussolia)