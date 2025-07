Vernante, estate tra cultura e libri: tra gli ospiti anche la scrittrice Lorena Giubergia

CUNEO CRONACA - Un mese di luglio davvero ricco di appuntamenti nella suggestiva Vernante, dove la Pro loco è impegnata nell’organizzazione di un fitto calendario di eventi pensati per soddisfare i gusti dei numerosi turisti, ma anche dei residenti.

Tra le iniziative in programma, spiccano le serate culturali curate da Erica Secondini Giordano, che vedranno tra gli ospiti l’autrice cuneese Lorena Giubergia. Giovedì 24 luglio alle ore 20.30, presso la Saletta del Centro Visita (ex Pro loco) in Strada Statale 20 n. 12, la scrittrice presenterà il suo terzo libro, "I cassettini del mio cuore", pubblicato da Gruppo Albatros Il Filo, in collaborazione con la Cartolibreria La Leggenda.

A moderare la serata sarà Marinella Bruno. L’ingresso è libero.