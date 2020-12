Vermenagna-Roya, viaggio tra le valli vissute: non può mancare la ferrovia Cuneo-Nizza

CUNEO CRONACA - Il progetto Alcotra Vermenagna-Roya, il nostro patrimonio e il vostro turismo continua il suo lavoro per far sì che sia sempre più facile scoprire il patrimonio culturale di queste due valli, anche e soprattutto in questo periodo nel quale alle difficoltà derivanti dalla pandemia globale si sono sommati i tragici eventi alluvionali della Tempesta Alex.

Da qualche giorno, è online sul canale YouTube del progetto un nuovo video: grazie a dieci voci narranti, persone che sono nate, vivono o lavorano sul territorio, propone un "viaggio" in alcune curiosità turistiche, culturali, storiche e naturalistiche delle due valli.

In analogia con i video turistici già realizzati, che in modo immediato ci permettono in pochi minuti di cogliere le peculiarità di ciascuno dei dieci comuni del territorio, anche questo nuovo video ci propone un assaggio, con una breve storia per comune. Questa volta lo sguardo si sposta sulle persone, per raccontarne valori e tradizioni, con l’auspicio che si possa presto tornare a incontrare gli abitanti delle valli Vermenagna e Roya per farsi raccontare altre storie.

Le riprese sono state effettuate nel corso dell’estate 2020. Pubblicarlo ora è un invito a guardare con occhi nuovi questo percorso, a scoprire cosa c’è al di là della strada, a pensare, appena possibile, a dove sarebbe bello fermarsi.

Naturalmente tra i temi importanti non poteva mancare la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che ha marcato profondamente la geografia e la memoria di queste valli e che proprio in queste settimane è in corsa per aggiudicarsi il primo posto al concorso "I Luoghi del Cuore" del Fai - Fondo Ambiente Italiano.

"Il Comune di Borgo San Dalmazzo si è formalmente impegnato già da giugno 2020 nel sostenere la candidatura della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza per la campagna 'I Luoghi del Cuore' del Fai - Fondo Ambiente Italiano . – afferma il sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo, Gian Paolo Beretta –. Crediamo fermamente nell’importanza di questa infrastruttura, già da tempo oggetto di dibattito in riferimento al suo rilancio infrastrutturale e commerciale. Ora, con l’alluvione drammatica di inizio ottobre, è a tutti evidente la sostanziale importanza che essa riveste nel contesto dell’offerta turistico/culturale e dello sviluppo socio/economico di Borgo San Dalmazzo e dei territori limitrofi. Mi auguro che questo video contribuisca a far crescere il numero di persone affezionate a quella che non è solo un’ eccellenza ingegneristica e una linea ferroviaria, ma per noi rappresenta molto di più: il Treno delle Meraviglie”.

«Non era facile sintetizzare in un video breve una così grande ricchezza di valori e racconti, ma pensiamo di esserci riusciti cogliendo un denominatore comune che è quello del binomio autenticità e accoglienza: del nostro territorio, delle persone che lo abitano. – spiega la Vice-Sindaca del Comune di Borgo San Dalmazzo e Assessora alla Cultura Roberta Robbione – Con questo video vogliamo invogliare ad approfondire: chi vedrà questo filmato potrà scoprire qualcosa che non conosceva e di cui troverà tanti dettagli e informazioni aggiuntive sul sito internet del progetto. Le informazioni disponibili sul sito, tra l’altro, sono raggiungibili anche attraverso i qr code che si trovano sui cartelli arancio che abbiamo installato in questi mesi vicino ai beni culturali».

Su tutto il territorio, in Italia e in Francia, il progetto Vermenagna-Roya Alcotra ha permesso di posizionare, in corrispondenza di circa 90 tra i principali beni artistici e storico-culturali, cartelli arancioni che rimandano, grazie ad un QR code, alle pagine del sito (QUI) dove si trovano la descrizione dei beni, informazioni di approfondimento, la posizione per raggiungerli comodamente con un navigatore, i contatti e le condizioni di accessibilità.

Le voci narranti del video e gli argomenti

Mons. Romano Fiandra, ex parroco e studioso di cultura locale: i carrettieri e il contrabbando (Limone Piemonte)

Claudio Giordano, ex Guardiaparco: la Riserva di Palanfrè (Vernante)

Deneb Cesana, archeologa: il Bec Berchassa (Roccavione)

Sylvain Rouah, guida del Musée des Merveilles: il Monte Bego e il Musée des Merveilles (Tende)

Francesco Scarrone, guida del Monastero, scrittore e sceneggiatore: il Monastero francescano (Saorge)

Nathalie Masseglia, attrice e organizzatrice di tour insoliti nella valle: Fontan e la sua valenza “oltre il passaggio” (Fontan)

Jacqueline Maffei, discendente di una famiglia di storici allevatori di pecore brigasche: la lingua brigasca e la tradizione della transumanza (La Brigue)

Mario Dalmasso, Guardiaparco e appassionato di cultura locale: la figura di Jòrs de Snive (Robilante)

Walter Cesana, storico: la stazione ferroviaria e le sue memorie (Borgo San Dalmazzo)

Michel Braun, editore e autore di numerose opere sulla storia locale: l’Ecomusée du Train des Merveilles e la storia della Cuneo - Ventimiglia - Nizza (Breil-sur-Roya)