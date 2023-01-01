Vermenagna, nasce l'anello tra Vernante e Limone per scoprire la montagna senza barriere

CUNEO CRONACA - Si terrà giovedì 21 maggio alle 11.30 a Limone Piemonte, presso l’agriturismo L’Agrifoglio (frazione Ceresole 9), la presentazione ufficiale del nuovo percorso “Anello del Vermenagna: accessibile da Vernante a Limone Piemonte”. L’itinerario è il risultato di un progetto promosso dai Comuni di Limone Piemonte e Vernante, con il contributo del bando “Spazi Outdoor: Sport nella natura e inclusione” della Fondazione CRC, in collaborazione con l’ATL del Cuneese e il coordinamento dell’Associazione Art.ur.

Il nuovo sentiero, che rappresenta la variante bassa di un preesistente percorso, nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio della Valle Vermenagna attraverso un’esperienza outdoor volta a favorire la partecipazione di tutti. La presenza di alcuni punti di attrazione, come il campo da bocce e la panchina gigante, arricchisce la proposta di un percorso progettato per essere fruibile indipendentemente dalla capacità sensoriale degli utenti.

La mattinata prenderà il via alle ore 10.30 con un incontro dedicato ai bambini della Scuola primaria di Limone Piemonte e attività ludiche organizzate in collaborazione con l’U.N.I.VO.C Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione di Cuneo, partner del progetto per le iniziative dedicate all’inclusione. Alle ore 11.30 si terrà l’inaugurazione del percorso con il saluto delle autorità e la presentazione del progetto. A seguire, è previsto un momento conviviale con rinfresco e attività nel nuovo campo da bocce realizzato presso l’agriturismo, concepito come spazio inclusivo e aggregativo. Il gioco delle bocce rappresenta, infatti, uno sport accessibile e intergenerazionale, capace di coinvolgere persone con differenti caratteristiche fisiche e cognitive, come confermato dalle associazioni che hanno collaborato alla progettazione dell’area.

“Questo progetto era stato avviato dalla precedente Amministrazione, già sotto la guida del sindaco Massimo Riberi, con l’obiettivo di creare un collegamento accessibile dedicato alla fruizione outdoor e alla mobilità sostenibile tra Limone Piemonte e Vernante, poiché il sentiero già esistente risultava difficilmente praticabile – sottolinea l'Assessore Rebecca Viale –. Grazie agli interventi realizzati attraverso il bando “Spazi Outdoor”, oggi il percorso è percorribile sia a piedi sia in bicicletta e consente di valorizzare, attraverso la mappatura sviluppata con il contributo di Fondazione CRC, alcuni piccoli tesori del territorio condiviso tra i due Comuni. Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata all’inclusività del tracciato: alcuni tratti del sentiero sono accessibili anche a persone con disabilità e ipovedenti, grazie al lavoro sviluppato insieme all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per migliorarne l’accessibilità e la fruizione”.

“Si tratta di un progetto a cui, come Amministrazione, teniamo molto e che si inserisce pienamente nel percorso di collaborazione avviato negli ultimi anni con gli altri Comuni della valle per costruire un’offerta sportiva, outdoor e naturalistica sempre più ampia e integrata, capace di valorizzare l’intero territorio della Valle Vermenagna” conclude l'Assessore Viale.