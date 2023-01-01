Vento, schiarite e aria più fresca in Granda: nuova instabilità attesa giovedì

CUNEO CRONACA - Nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio una depressione proveniente dal mare del Nord si addosserà all'arco alpino convogliando aria fresca instabile in quota e favorendo lo sviluppo di temporali su Alpi nordoccidentali e settentrionali in successivo trasferimento verso le pianure orientali e l'Appennino, dove saranno possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Il successivo allontanamento verso est della depressione - fa sapere Arpa Piemonte - determinerà una sostenuta ventilazione da ovest, nordovest sulle Alpi, in estensione anche alle zone pianeggianti nella giornata di martedì, che sarà in prevalenza soleggiata a eccezione di annuvolamenti sui rilievi alpini di confine fino all'alba.

Per mercoledì previsto cielo nuvoloso al mattino con ampie schiarite pomeridiane mentre nuovi temporali diffusi e intensi sono attesi per giovedì pomeriggio.

Martedì 12 maggio

Nuvolosità: fino al primo mattino annuvolamenti sui rilievi alpini occidentali e settentrionali di confine e locali banchi di nebbia sulle pianure; ampi rasserenamenti nelle ore centrali e copertura nuvolosa in aumento in serata.

Precipitazioni: deboli o moderate su creste confinali dei settori alpini compresi tra Cozie settentrionali e Lepontine prima dell'alba, nevose oltre 1700-1800 metri; deboli fenomeni sulle Alpi sudoccidentali in serata con quota neve sui 2000 metri.

Zero termico: calo mattutino fino a 2000-2100 metri a nord e ovest e 2600 metri a sud; rialzo a 2900 metri nel pomeriggio e nuova diminuzione a 2300 m in serata.

Venti: sulle Alpi forti localmente molto forti da nord, nordovest in graduale rotazione da ovest, sudovest con attenuazione. Sugli altri settori iniziali condizioni di foehn con vento moderato da ovest sul settore centro-meridionale e da nord su quello settentrionale; rotazione da est, nordest nel pomeriggio con attenuazione.

Mercoledì 13 maggio

Nuvolosità: cielo nuvoloso al mattino; ampie schiarite nel pomeriggio con formazione di cumuli sui rilievi.

Precipitazioni: deboli fenomeni sparsi sui rilievi meridionali fino alle ore pomeridiane, nevosi oltre 1700-2200 metri.

Zero termico: in sensibile calo sui 1900-2000 metri al mattino; rialzo nel pomeriggio a 2300-2400 metri a nord e 2600-2700 metri a sud.

Venti: moderati da ovest, nordovest sulle Alpi; moderata tramontana sull'Appennino in rotazione da sud in serata; in pianura venti deboli da nord al mattino e calmi al pomeriggio.



Giovedì 14 maggio

Nuvolosità: cielo inizialmente soleggiato; formazione di cumuli sui rilievi in tarda mattinata in successivo trasferimento verso le pianure e dissolvimento serale.

Precipitazioni: primi deboli fenomeni sui rilievi verso mezzogiorno con estensione a tutta la regione nel pomeriggio e intensificazione. Esaurimento nella notte. Quota neve sui 1800-1900 metri.

Zero termico: in diminuzione fino a 2000-2100 metri in serata.

Venti: moderati o forti dai quadranti occidentali sulle Alpi; deboli o moderati da sud sull'Appennino; in pianura deboli variabili.