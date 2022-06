Vento e forte pioggia su tutto il Cuneese: mercoledì sereno, qualche temporale da giovedì

Nuvolosità: sereno o soleggiato, con cumuli sparsi in formazione a ridosso dei settori alpini nelle ore più calde.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi e isolati rovesci pomeridiani sui rilievi alpini. Zero termico: in temporaneo aumento fino a 4200-4300 metri nelle ore centrali e in nuovo lieve calo a fine giornata fino 4000 metri.

Venti: deboli da ovest in quota, calmi o deboli variabili in pianura.

Giovedì 30 giugno