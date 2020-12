Venerdì alle 17,30 il concerto di Capodanno dell’Alba Music Festival su YouTube e Facebook

CUNEO CRONACA - Alba Music Festival festeggia il Natale e le festività con alcuni appuntamenti celebrativi.

Ancora una volta online, un ennesimo contributo alla presenza dell’arte musicale al servizio della comunità, non solo quella locale che segue assiduamente le manifestazioni, ma anche quella internazionale, appassionata del Festival e delle sue produzioni artistiche, che non fa mai mancare la sua vicinanza.

Il terzo appuntamento concertistico sarà il tradizionale Concerto di Capodanno, alla sua XIV edizione, previsto venerdì 1 gennaio 2021 alle 17.30. Quest’anno nell’insolita veste online, il concerto si sposta nelle suggestive sale a specchio del Teatro Sociale di Alba, un unicum architettonico raro e prezioso, con gli Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria e la presenza di solisti come i soprani coreani Injeong Hwang e Sang Eun Kim e di Giuseppe Nova, direttore artistico del Festival.

Scorreranno alcune pagine e ricordi dell’anno musicale appena terminato, da Nino Rota per i 100 anni di Federico Fellini all’omaggio a Ennio Morricone scomparso recentemente e Tartufo alla carriera della Fiera Internazionale del 2018. Tra le pagine di Haendel, Verdi, Gounod e Bizet ci sarà anche l’anticipazione del centenario di Astor Piazzolla che preparerà il tradizionale gran finale con la famiglia Strauss e i suoi celebri valzer.

Quarto concerto con un programma dedicato principalmente ai bambini, per il giorno dell’Epifania, a conclusione del periodo di festività. Alle ore 17.30 di mercoledì 6 gennaio, un affascinante programma musicale dedicato ai capolavori di Walt Disney, da Biancaneve a Cenerentola, dal Re leone passando per Il libro della jungla e Mary Poppins; la magia delle melodie che dal 1923 hanno accompagnato l’infanzia di milioni di bambini e cresciuto intere generazioni, con splendida voce e l’accattivante presenza scenica del soprano coreano Sang Eun Kim con le armonie del pianista e arrangiatore Luigi Giachino.

Le altre giornate del periodo delle festività saranno occasioni per assistere al nuovo ciclo di Alba Music Festival, Le parole della musica, una narrazione quotidiana con il musicologo Dino Bosco che ci accompagnerà alla scoperta dei compositori attraverso i loro scritti, passando da Il testamento di Heiligenstadt di Ludwig van Beethoven, a Robert Schumann e la sua cara fanciulla, da Claude Debussy, l'autunno e il signor Croche, a Sergej Prokof'ev: l'assenza e il ritorno, da Wolfgang Amadeus Mozart e un'infanzia sempre in viaggio, a Le idee di Gioacchino Rossini sulla musica e non solo. Una nuova e appassionante occasione per esplorare gli aspetti più intimi e inattesi dei grandi compositori del passato.

Suoni d’inverno è realizzata con il contributo del Comune di Alba, di Banca d’Alba, del Consorzio per la Tutela dell’Asti D.O.C.G. e di Maina.

In collaborazione con la Famija Albeisa, Langhe Roero e Monferrato TV e il Centro Culturale San Giuseppe.

I concerti saranno trasmessi nell’orario stabilito attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook di Alba Music Festival, oltre che sui canali social di LRM TV.