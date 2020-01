Venerdì 24 lo scrittore e fotografo Stefano Torrione ospite a Segnavia Porta di Valle con "Spiriti d’inverno"

“Il Lupo appare da tempo immemore, dicono i vecchi che si faceva fin da quando qui eravamo ancora francesi”.

“Una storia come la Baìo la puoi capire solo se sei della valle. E’ una questione di radici culturali che sfilano in una lunga processione di eserciti in costume.”

La Beo è l’espressione attuale di quelle antiche Abbadie, compagnie di giovani “folli” che dal medioevo in poi facevano satira e teatro nelle valli.

Le persone di Chianale, Sampeyre e Bellino nei giorni del carnevale scendono in strada con un altro volto, dietro al costume e alla maschera abbandonano il quotidiano per immergersi nel sogno della baldoria. “Non è un carnevale, non è una rievocazione storica, ma è una cosa viva. Non sappiamo perché lo facciamo, si è sempre fatto così.”

E così si fa in tutto l’arco Alpino, dalla valle d’Aosta al Friuli, i carnevali si somigliano e appartengono solo ai montanari. I turisti sono estranei che osservano la festa solo attraverso i vetri di una finestra.

Spiriti d’inverno, li definisce Stefano Torrione, fotografo e autore di numerosi libri, che racconta, attraverso le immagini, l’antropologia, l’etnologia e la sociologia dei popoli. Nel libro, In ogni scatto riesce a fissare il momento magico in cui le maschere si animano di un’energia elementare che viene da chissà dove e che, a dispetto di un mondo completamente trasformato, è ancora quella di sempre.

Stefano sarà in valle Varaita venerdì 24 gennaio 2020, presso Segnavia Porta di Valle alle 20,30 presenterà il libro Spiriti d’inverno, un fotografo racconta i carnevali di montagna.

Sullo schermo scorreranno le immagini di ricchi nastri di seta e maschere di legno, di barriere e bandiere, di saggi vecchi e burloni arlecchini, di integerrimi Abà e tesorieri in fuga che potremo condividere insieme.