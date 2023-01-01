Venasca riaccende i forni delle borgate: il pane racconta l'anima delle Alpi

CUNEO CRONACA - Parte da un sentiero e da un forno a legna la seconda edizione di Forni Narranti, il festival culturale diffuso di Venasca dedicato al pane come patrimonio vivo delle comunità alpine. Il primo appuntamento è per sabato 23 maggio: una camminata breve e adatta a tutti, con partenza alle 14:30 dalla chiesa di Peralba fino a Borgata Goria, accompagnata da guide naturalistiche del territorio.

Alla borgata, la Pro Loco di Venasca accenderà il vecchio forno comunitario: uno di quei forni a legna che un tempo scandivano la vita delle borgate alpine, punto di incontro prima ancora che di produzione, e che oggi tornano a scaldarsi per l'occasione. Ad aspettare i camminatori ci sono anche Balacanta, fisarmonica e ghironda, musica tradizionale e occitana da ascoltare o da ballare, e la degustazione di prodotti locali legati alla tradizione panificatoria della Valle Varaita (€5 a persona).

«Il forno di borgata era il cuore della vita comunitaria nelle Alpi», spiega il Comune di Venasca. «Accenderlo di nuovo, insieme, è il modo più diretto per cominciare a raccontare quello che Forni Narranti vuole essere: un festival che usa il pane per stare insieme e ricordare chi siamo».

La prenotazione è obbligatoria entro il 20 maggio all'indirizzo eventi@afpdronero.it.

I prossimi appuntamenti

La stagione di primavera di Forni Narranti prosegue con altri due eventi prima del grande festival d'autunno.

5, 6 e 7 giugno — Concerto e inaugurazione dell'esposizione fotografica In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, venerdì 5 giugno Venasca ospiterà una serata in due tempi: alle 20:00, sotto l'Ala di Piazza Caduti, il concerto degli studenti e degli insegnanti dell'Istituto musicale di Venasca; alle 21:00, nella sala del Vecchio Municipio, l'inaugurazione dell'esposizione di fotografie storiche animate digitalmente da Alice Gallouin. Le immagini, raccolte dalla comunità nelle settimane precedenti, tornano a vivere in forma di installazione visiva, con accompagnamento musicale. L'esposizione resterà visitabile sabato 6 e domenica 7 giugno.

20 giugno — Circo e musica sotto l'Ala Alla vigilia del solstizio d'estate, lo spazio coperto dell'Ala di Piazza Martiri diventa palcoscenico. Dalle 14:30 Fuma che nduma porta le arti circensi in piazza: prima un'animazione aperta al pubblico con punti di giocoleria, poi alle 17:00 lo spettacolo di danza e acrobazie aeree. Dalle 17:30 il Duo sciapò accompagna il pomeriggio con un concerto di strada. Ingresso libero.

Forni Narranti 2026 è promosso dal Comune di Venasca con il coordinamento dell’Agenzia di Sviluppo di AFP, con il sostegno di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Regione Piemonte.

Informazioni e prenotazioni eventi@afpdronero.it · 389 214 4782