Vbc Valle Stura: open day e prima squadra femminile Fipav nella storia del club

CUNEO CRONACA - Mentre la stagione 2025/26 si avvia verso la conclusione, la V.B.C. Valle Stura guarda già al futuro e prepara con entusiasmo la prossima annata sportiva. La società ha infatti annunciato gli Open Day 2026/27, appuntamenti dedicati a ragazzi e ragazze di tutte le età che desiderano avvicinarsi al mondo della pallavolo oppure continuare il proprio percorso sportivo.

Con lo slogan “Porta un amico e vieni a provare con noi”, la V.B.C. Valle Stura aprirà le porte della palestra a giovani atleti e atlete per giornate all’insegna del divertimento, della socialità e della passione per questo sport. Gli Open Day rappresenteranno un’occasione importante per conoscere allenatori, squadre e attività della società, entrando così a far parte della famiglia biancoblù.

La grande novità della stagione 2026/27 rappresenta un momento storico per il club: per la prima volta nella storia della V.B.C. Valle Stura sarà presente una squadra femminile iscritta ai campionati FIPAV. Si tratta dell’U17 Femminile FIPAV / U16 CSI, formazione che sarà guidata da coach Valerio Bruno.

Saranno numerose le categorie coinvolte negli Open Day. Per il settore maschile spazio all’U19 FIPAV / U18 CSI, dedicata agli atleti nati tra il 2008 e il 2010, oltre all’U14 Maschile per i ragazzi del 2013 e 2014. Nel settore femminile, oltre alla nuova U17 FIPAV / U16 CSI, sarà presente anche l’U14 Femminile CSI per le nate nel 2013 e 2014.

Grande attenzione anche ai più piccoli con l’U12 Mista CSI, riservata ai nati nel 2015 e 2016, il Minivolley U10 CSI per le annate 2017 e 2018 e il Minivolley U8 dedicato ai bambini nati dal 2019 in poi.

La società ha inoltre comunicato che per le categorie superiori all’U17 Femminile verranno fornite maggiori informazioni nelle prossime settimane.

La V.B.C. Valle Stura conferma così la volontà di ampliare il proprio progetto sportivo, investendo sul settore giovanile e sulla crescita della pallavolo sia maschile che femminile. Gli Open Day saranno quindi non solo un momento di prova, ma anche l’occasione per tante ragazze e ragazzi di iniziare una nuova esperienza sportiva all’interno della società.