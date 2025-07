Variante di Demonte: la Commissione Ue esprime parere favorevole sulla compatibilità ambientale

CUNEO CRONACA - Bruxelles ha dato parere favorevole alla realizzazione della Variante di Demonte, in Piemonte, accogliendo la richiesta presentata dalle autorità italiane. La decisione arriva a seguito dell’incontro a maggio 2025 a Bruxelles (nella foto) tra il Presidente della Regione, Alberto Cirio e Andrea Vettori, capo unità «Nature conservation» della Direzione generale Ambiente della Commissione europea, struttura che ha guidato la redazione del parere di compatibilità ambientale. Il progetto interesserà un’area sensibile dal punto di vista ecologico ed è stato ritenuto compatibile con le norme europee.

«Si tratta di un passaggio decisivo per un intervento atteso da tempo, considerato strategico per migliorare la viabilità e la sicurezza dell’intera zona. Con questo parere positivo, si compie un passo importante verso la realizzazione dell’opera, nel segno di un equilibrio possibile tra sviluppo infrastrutturale e tutela dell’ambiente. Un risultato frutto di un lavoro coordinato, che ha visto la collaborazione tra enti locali, tecnici e istituzioni nazionali. In particolare, vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Governo che attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dell’Ambiente hanno seguito l’iter, garantendo il dialogo con la Commissione» ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

«Stiamo raccogliendo il frutto di 6 anni di lavoro per sbloccare tutte le opere che avevamo trovato bloccate. Non ci fermeremo finché tutti i progetti non saranno realizzati» ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Gabusi.

I lavori per la Variante di Demonte stanno entrando nella fase decisiva. Dopo l’avvio delle procedure di esproprio a marzo 2025, lo scorso 20 giugno si è tenuta la conferenza di servizi decisoria e adesso l’obiettivo è di avviare i cantieri nel corso del 2026. Nello specifico la progettazione esecutiva dell’intervento sarà approvata entro dicembre 2025 mentre l’inizio dei lavori è programmato per giugno-luglio 2026 e avranno una durata di tre anni.

Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato di 2,72 chilometri che devierà l'attuale statale 21 a sud dell'abitato di Demonte. La nuova infrastruttura avrà una carreggiata unica, con una corsia per senso di marcia e una piattaforma stradale di larghezza complessiva pari a 10,50 metri. L'intervento, interamente compreso nel Comune di Demonte, è inserito nel contratto di programma Anas-Mit 2021-2025 per un importo di circa 92,1 milioni di euro.