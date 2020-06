Valle Varaita da vivere tra visite al Museo dell'Arpa di Piasco e nuotate in piscina

CUNEO CRONACA - Sabato 13 giugno, Sampeyre – il Bar- tavola calda La Mucca Pazza festeggia 1 anno di attività con musica dal vivo, vino, birra e hamburger/hot dog – tel 392 637 1489, gradita la prenotazione

Domenica 14 giugno • Busca – Geotour: Alla scoperta delle cave di alabastro di Busca tra storia, arte e scienza, in un percorso ad anello sulla splendida collina saluzzese. Ritrovo h 9 p.za f.lli Mariano (vicino all’ospedale). Su prenotazione. Attrezzatura: scarponi da trekking, bastoncini, zaino, acqua e mascherina. Difficoltà: E. Accompagnatore naturalistico Marco Sarale tel 339/5611722

Valmala - riapertura ufficiale del Santuario di Valmala, ore 15:15 S. Rosario meditato/ore 16:00 S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Bodo. Sarà necessario giungere al Santuario con largo anticipo per partecipare alla funzione in quanto i posti a sedere sono limitati e c'è un protocollo di sicurezza piuttosto rigido da seguire.

Da lunedì 15 giugno il Santuario sarà aperto tutti i giorni con un'unica funzione alle ore 16:00 (dal lunedì al sabato).

Nei giorni festivi le messe saranno alle ore 10 e alle ore 16.

Nei mesi di luglio e agosto le funzioni saranno tutti i giorni alle ore 10 e alle ore 16.

Sport

• Piasco – apertura della piscina di Piasco

• Pontechianale – da sabato 13 giugno apertura della seggiovia nei weekend dalle 8.30 alle 16.30. Dal 1 luglio tutti i giorni fino a fine agosto. A settembre nei weekend.

€ 8 biglietto A/R, € 6 biglietto sola andata

Biblioteche/corsi

Busca ha riaperto la biblioteca comunale (via Carletto Michelis) nei soliti orari (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18). Gli utenti devono prenotare telefonicamente allo 0171.948621 o con email a biblioteca@comune.busca.cn.it il titolo desiderato e, una volta verificatane la disponibilità, hanno una settimana di tempo per ritirarlo.

Busca –da mercoledì 10 giugno riapre la cineteca Sergio Arecco. Il prestito è presso gli spazi della segreteria, piano terra a destra (ingresso P.za della Rossa, 1). Per accedere ai locali attendere il proprio turno all’esterno, indossare la mascherina, igienizzare le mani prima di entrare e aspettare davanti al bancone sia per ricevere l’opera, sia per consegnarla.

Costigliole Saluzzo, apertura della Biblioteca comunale

Sampeyre – riapre al pubblico la Biblioteca di Sampeyre con l’orario estivo: martedì 16-18/giovedì 20.30-22.30 ( 1 persona alla volta con obbligo di mascherina). Via Roma, 25. 2° piano

Verzuolo

È prevista la riapertura al pubblico della Biblioteca civica di Verzuolo con servizio limitato al prestito. Unica modalità di restituzione possibile sarà attraverso l’apposito box davanti a Palazzo Drago nel quale gli utenti depositeranno i volumi presi in prestito.

Musei

Piasco

Da lunedì 8 giugno ha riaperto il Museo dell’Arpa Salvi Harps di Piasco.

La visita avviene in fasce orarie prestabilite: Lunedì - venerdì mattino 9.30 •10.30 •11.30/pomeriggio 13.30 •14.30 •15.30. Domenica il Museo sarà aperto la 1^ e la 3^ domenica del mese al pomeriggio 14.30 •15.30 •16.30 •17.30.Sabato chiuso. Prenotazione telefonica obbligatoria al 0175/270510 o 3355226851.la prenotazione obbligatoria può essere effettuata tutti i giorni nei seguenti orari: 9.00-12.30 / 13.30- 17.00. Modalità di visita: massimo di 8 persone per ogni turno• durata massima di permanenza 50 minuti• uso obbligatorio della mascherina• i bambini fino a 4 anni compresi devono accedere sul passeggino• l’utilizzo del montascale è consentito solo a persone con disabilità motorie• si accede ai servizi igienici uno alla volta. http://www.museodellarpavictorsalvi.it