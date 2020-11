Valle Stura, 81 positivi: contagi a Vinadio, Demonte, Aisone, Moiola, Gaiola, Roccasparvera e Vignolo

CUNEO CRONACA - L’Unione montana Valle Stura, in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’Aib Protezione Civile Valle Stura, attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale - comunica che la situazione relativa all’emergenza sanitaria Covid-19 in Valle Stura, secondo la piattaforma della Regione Piemonte, è la seguente:

"Vinadio, 17 soggetti positivi; Demonte, 12 soggetti positivi; Aisone, 2 soggetti positivi; Moiola, un soggetto positivo; Gaiola, 8 soggetti positivi; Roccasparvera, 9 soggetti positivi; Vignolo, 32 soggetti positivi. Ribadiamo che la situazione richieda la massima attenzione da parte di tutti e richiamiamo con forza a porre molta attenzione e a non sottovalutare mai i sintomi.

Per ciò che riguarda il servizio di spesa e consegna farmaci a domicilio, chi è seguito da servizi sociali o similari può fare riferimento ai contatti di riferimento in suo possesso, mentre chi si trova nell’impossibilità di effettuarli (persone sole in isolamento o nuclei familiari in isolamento che non hanno coloro che possano aiutarli) può contattare la protezione civile della Valle Stura (3451041070) o la CRI Valle Stura (3346809294).

Si ricorda infine di utilizzare i dispositivi di protezione individuali, di mantenere le distanze di sicurezza e di prestare particolare attenzione alle persone anziane e ai soggetti deboli".