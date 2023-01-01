Valle Pesio, la trota incontra le erbe di montagna: torna la rassegna dei sapori del territorio

CUNEO CRONACA - "Le acque del torrente Pesio sono famose per la loro limpidezza e per le trote squisite che alimentano”. Questo pesce alpino è il protagonista indiscusso della tradizione gastronomica locale come ricorda la storica guida “Cuneo e le sue valli”, pubblicata ad inizio Novecento, ed è proprio questa eredità che l’associazione Visit Valle Pesio vuole valorizzare con la rassegna dedicata alla trota e alle erbe di montagna che per tutto aprile e maggio coinvolgerà alberghi ristoranti e bar della zona offrendo specialità che vanno dai piatti strutturati alle tartine per l’aperitivo.

Quella di quest’anno è la seconda edizione che, come spiega il presidente Giò Battista Canavese, “si arricchisce dell’abbinamento alle erbe spontanee raccolte dagli abitanti nei mesi primaverili, seguendo un’antica usanza alimentare della Valle Pesio”.

La trota sotto forma di filetti freschi o affumicati, salumi, patè, bottarga, uova salate o cucinata spaccata nel burro offre un paniere insolito e curioso, frutto dell’arte di artigiani-gastronomi e ristoratori che con un lavoro lungo e paziente sanno sfruttare i mille segreti di una sapienza antica.

Nonostante le attuali difficoltà della pesca sportiva dovute alle restrizioni delle immissioni di fauna ittica nei corsi d’acqua i ristoratori garantiscono un prodotto d’alta qualità proveniente dal Pesio, da allevamenti locali di acqua sorgiva o del basso Pesio sostenendo così la missione di Visit Valle Pesio, l’associazione nata nel 2025 col marchio “Cœur ed muntagna” che unisce operatori e commercianti per promuovere il turismo sostenibile e l’identità territoriale di Chiusa di Pesio e del Parco Naturale del Marguareis creando una rete solida che trasforma le eccellenze naturali e artigianali in un’esperienza turistica dinamica e accogliente in ogni stagione dell'anno.

Per più info su Visit Valle Pesio e i ristoranti e i locali aderenti alla rassegna “La trota e le erbe di montagna”: vai sul sito dell'Associazione.

I locali aderenti a “La trota e le erbe di montagna”:

Chiusa di Pesio

La Regia Fabbrica del Gusto

Agriturismo Antiche Macine

Bistrot

Albergo Canon d'Oro

Agriturismo Coc Ner

Locanda dei Bagordi

Vigna

Albergo Ristorante I Pescatori

Agriturismo Cascina Veja

Le Casette nel Verde

San Bartolomeo

Albergo Ristorante Valle Pesio

Rifugio San Michele

Locanda Alpina

Pradeboni

Trattoria della Posta

Pian delle Gorre

Rifugio Pian delle Gorre

(Foto Paolo Bolla)