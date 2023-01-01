Valdieri, precipitano per cento metri al Passo del Punto Nodale: morto un 62enne

CUNEO CRONACA - Non ce l'ha fatta Davide Ribotta, 62 anni, cuneese, rimasto gravemente ferito dopo una caduta in montagna avvenuta nella mattinata di martedì 28 luglio in alta valle Gesso. Ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, è deceduto nelle ore successive al ricovero.

L'incidente si è verificato al Passo del Punto Nodale, a quota 2.790 metri, nel territorio di Valdieri. Ribotta stava affrontando un'escursione insieme ad altri tre compagni quando, per cause in corso di accertamento, lui e un altro escursionista sono precipitati lungo un pendio per circa un centinaio di metri.

Sul posto sono intervenuti il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Entrambi i feriti sono stati recuperati con l'elicottero e trasportati d'urgenza in ospedale, mentre gli altri due componenti della comitiva sono rimasti illesi.