Valdieri, Festa della Segale anticipata a sabato per lasciare spazio alla Vuelta

CUNEO CRONACA - Nel 2025, la storica Festa della Segale celebra la sua trentaquattresima edizione con una piccola novità: l’evento viene anticipato a sabato 23 agosto. La decisione è frutto di un confronto condiviso tra Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, Ecomuseo della Segale, Comune di Valdieri e comunità locale, al fine di evitare sovrapposizioni con la tappa della Vuelta a España, prevista per domenica 24 agosto con passaggio a Borgo San Dalmazzo e arrivo a Limone Piemonte. La Festa della Segale è organizzata dall'Ecomuseo della Segale / Aree Protette Alpi Marittime, Comune di Valdieri e Proloco Sant'Anna e Terme di Valdieri, grazie alla collaborazione e alla partecipazione della popolazione locale.

A questo proposito, sabato 23 alle 9.30, nel centro del paese, ci sarà il mercatino, con tanti prodotti tipici e artigianali esposti. Inoltre verrà organizzata un'escursione gratuita sui viòl dell’Ecomuseo della Segale in compagnia delle Guide Parco. Un’occasione unica per osservare i boschi di Sant’Anna di Valdieri con occhi nuovi e scoprire, nascosti tra tronchi, rami e foglie, grandi terrazzamenti, canali irrigui e antichi forni: testimonianze di un tempo, non troppo lontano, in cui queste montagne erano abitate e vissute da tante persone. La partecipazione all'escursione è gratuita, con prenotazione telefonando al numero 0171976800. In attesa dei concerti del pomeriggio e della sera, in programma un laboratorio di danze occitane con la musica dal vivo de Les Randoulines. A pranzo prevista la tradizionale polentata, realizzata con la farina integrale di mais a marchio Qualità Parco Apam, dell'azienda "Il Farro" a cura della Proloco di Sant’Anna e Terme di Valdieri, mentre i ristoranti locali proporranno menù speciali.

Domenica 24 non prevede la festa tradizionale, ma offre comunque una serie di esperienze da non perdere. Chi raggiungerà Sant’Anna di Valdieri potrà cimentarsi nella cottura del pane nel forno a legna, partecipare a passeggiate con le guide del Parco, visitare il Museo della Civiltà della Segale e assistere alle dimostrazioni sulla lavorazione tradizionale della segale proposte dal gruppo Santi Coronati di Fontanelle. Vivere l’ecomuseo e le tradizioni della Valle Gesso non è mai stato così facile.

Alle 15, nell'arena delle manifestazioni, in programma la tradizionale battitura della segale, quando gli eredi diretti dei battitori storici impugneranno la cavaglia e faranno rivivere la tradizione di Sant’Anna di Valdieri, seguita dai concerti de "Les Ranoulinesalle" 15.30. Dalle 16 in avanti, sarà possibile approfittare del servizio di street food con prodotti del territorio.

La Festa della Segale 2025 chiude in grande stile con il concertone dei "Balarù". Sul palco: Francesco Cavallero, ghironda e voce Andrea Lopomo, bouzouki, banjo tenore e voce Ilario Olivetti, clarinetti, cornamuse, sax e cori Paolo Lombardo, organetto diatonico e cori. I Balarù propongono un viaggio musicale che intreccia i canti e le melodie della tradizione piemontese con le sonorità e le danze del balfolk europeo contemporaneo. Dal 2016 esplorano le radici della musica popolare, riarrangiando antiche melodie delle vallate occitane e francoprovenzali, del Roero, delle valli valdesi e di ogni angolo nascosto del Piemonte. Le arricchiscono con composizioni originali, dando vita a un repertorio ampio e variegato, pensato per far danzare il pubblico dei balfolk in tutta Europa.