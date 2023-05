VALDIERI/ Bocconi avvelenati e saturnismo, è allarme in Italia e in Europa: convegno sabato

CUNEO CRONACA - I rapaci in Italia e nel resto d'Europa sono minacciati dall’avvelenamento da piombo causato dalle munizioni impiegate per la caccia. Più in generale le specie selvatiche sono sempre più vittime dei bocconi avvelenati. Il tema del saturnismo è stato recentemente (2021) documentato con la pubblicazione sulla rivista Science of the Total Environment condotta a cura di un gruppo di studio interamente italiano, costituito da personale del Parco Nazionale dello Stelvio, della Provincia di Sondrio, dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER), da ISPRA e che si è avvalso della collaborazione del Servizio conservazione delle Aree Protette Alpi Marittime.

I ricercatori hanno analizzato diversi tipi di tessuti prelevati da 252 aquile e avvoltoi rinvenuti morti in un’ampia area dell’Europa centro-meridionale, estesa dai Pirenei all’Appennino. Il risultato è stato impressionante: il 44% dei soggetti è risultato contaminato dal metallo, mentre oltre un quarto presentava valori di piombo elevati, tali da comportare intossicazione. Sono questi i temi di cui si parlerà sabato 13 maggio nel convegno Bocconi avvelenati e saturnismo: una problematica emergente che si terrà a Valdieri, presso la sala conferenze del Parco.

Un appuntamento organizzato da Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime con la collaborazione di LIPU Cuneo, LIFE WolfAlps EU e le Associazioni ambientaliste di Cuneo: Legambiente, Pro Natura Cuneo, Cuneo Birding, Italia Nostra.

(Foto Archivio APAM)