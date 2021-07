Vaccini: accesso diretto per gli insegnanti a Cuneo, Mondovì, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Borgo e Ceva

CUNEO CRONACA - Da oggi, lunedì 12 luglio, gli insegnanti potranno recarsi in uno dei punti vaccinali ad accesso diretto della provincia di Cuneo e senza necessità di preadesione per ricevere la prima dose di vaccino. Sarà necessario solo esibire una documentazione che attesti l’appartenenza a questa categoria.

CENTRI VACCINALI DELL'ASL CN1:

dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì presso:

Borgo San Dalmazzo ex Bertello - ex officine Bertello - via Vittorio Veneto 19

Cuneo Movicentro, tendostruttura di corso Monviso

Mondovì presso Valauto via Torino 77

Savigliano Crusà Neira – piazza Misericordia

Fossano - presso sito Protezione Civile - via Granatieri di Sardegna 1

Saluzzo - Pala CRS presso Foro Boario - via don Soleri

dalle ore 10,30 alle 13,00, dal lunedi al venerdi a:

Ceva - presso Ospedale Regione San Bernardino 4.

Il vaccino utilizzato sarà Pfizer o Moderna.

Finora nella sezione del portale www.ilpiemontetivaccina.it dedicata al personale scolastico docente e non docente hanno aderito alla campagna vaccinale 100.000 delle 120.000 persone che in Piemonte compongono questa categoria: a 93.000 è già stata somministrata la prima dose (93% delle adesioni) e a 77.000 anche la seconda (77%).

Dei 20.000 restanti una parte è rappresentata da coloro che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, mentre un’altra include coloro che potrebbero averlo fatto più di recente in base alla propria fascia d’età e non come specifica categoria scolastica. Di questi ultimi non è possibile al momento quantificare il numero preciso, non essendo prevista sul modulo del consenso informato la professione svolta e per motivi di privacy.