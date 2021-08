Vaccinazioni anti-Covid: l'accesso diretto per tutte le fasce d'età esteso fino al 15 settembre

CUNEO CRONACA - E’ stato esteso fino al 15 settembre l’accesso diretto a tutte le fasce in alcuni degli hub del territorio, per incentivare e facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni.

L’elenco è consultabile sul sito della Regione: www.regione.piemonte.it

Nei primi 6 giorni di accesso diretto sono stati in totale circa 21.000 i cittadini che hanno dato la loro adesione, così suddivisi per provincia: 11.511 a Torino, 2989 a Cuneo, 1918 a Novara, 1.759 ad Alessandria, 758 a Vercelli, 728 ad Asti, 664 Vco e 622 a Biella.

Per quanto riguarda le fasce di età: il 33,9% 12-19 anni, 16,5% 20-29 anni, 14,2% 30enni, 13,6 % 40enni, 11,3 % 50enni, 7,2 % 60enni, 3,3% 70enni.

Intanto, per agevolare le vaccinazioni dei giovani proseguono per tutto agosto specifici Open days su tutto il territorio. Sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it il calendario delle date e le modalità per le preadesioni.

Il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi hanno ringraziato “di cuore tutti i nostri operatori e anche le persone che hanno aderito, perché anche in questi giorni di Ferragosto la campagna vaccinale in Piemonte prosegue senza sosta. Oltre il 92% di tutti gli aderenti hanno già ricevuto in Piemonte almeno una dose e più dell'82% ha completato l'intero ciclo vaccinale. Ci sono però 879.000 persone, e di queste 331.000 hanno più di 50 anni, che non hanno ancora espresso la volontà di ricevere il vaccino ed è fondamentale che lo facciano. Sosteniamo da sempre la libertà della vaccinazione - proseguono Cirio e Icardi - ma sosteniamo anche la nostra libertà, come presidente e assessore di una istituzione, di lavorare ogni giorno per convincere e spiegare che il vaccino è l'unica soluzione per uscire da questa emergenza. È lo strumento che permetterà ai nostri figli di tornare a scuola in presenza e alle nostre aziende di non chiudere. Il vaccino ci consentirà di vivere una nuova normalità, di cui abbiamo tutti davvero bisogno".