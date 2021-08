Vaccinazioni anti-Covid: accesso diretto per tutti a partire dai 12 anni a Borgo, Fossano e Mondovì

CUNEO CRONACA - L’Asl CN1 ha previsto presso alcuni punti vaccinali l’accesso diretto alla somministrazione del vaccino Covid 19 per tutti gli utenti a partire dai 12 anni di età dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 18.30 secondo le seguenti indicazioni:

da mercoledì 18 agosto presso i punti vaccinali di

BORGO S. DALMAZZO: presso ex Officine Bertello, via Vittorio Veneto 19

FOSSANO: sito Protezione Civile - Via Granatieri di Sardegna 1

da venerdì 20 agosto presso il punto vaccinale di

MONDOVI': Valauto, via Torino 77

Rimane invariato l'orario e le modalità previste per l'accesso diretto esclusivamente degli "Over 60, Scuola e target 12-19" presso gli altri centri vaccinali, come di seguito riassunto:

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì

CUNEO: Movicentro – Tendostruttura di corso Monviso

SAVIGLIANO: Crusà Neira, piazza Misericordia

SALUZZO: Pala CRS presso Foro Boario, via Don G. Soleri

dalle 10,30 alle 13.00, dal lunedì al venerdì,

CEVA - Regione San Bernardino 4. Presso Presidio Ospedaliero di Ceva.