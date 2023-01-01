"Va tutto bene": al teatro Marenco di Ceva il dramma che denuncia la violenza di genere

CUNEO CRONACA - Il Teatro Marenco di Ceva accoglierà uno spettacolo sulla violenza di genere e promosso dalla fnp Cisl di Ceva in collaborazione con il coordinamento donne Fnp Cisl di Cuneo e il patrocinio del Comune di Ceva. Appuntamento sabato 15 novembre, alle 21, al teatro Carlo Marenco di Ceva, in via Cardinale Francesco Adriano 1.

Il dramma “Va tutto bene”, scritto e diretto da Annarita e Antonio Martorello, è la storia di una donna che vuole farcela da sola, che non chiede aiuto, presa dai sensi di colpa e dalla sua impossibilità di modificare la situazione. Non domanda aiuto perché non pensa che la situazione sia così grave. Purtroppo, non riuscendo a uscire dalla posizione in cui si trova, sarà uccisa.

“Come Amministrazione comunale, sosteniamo tutte le iniziative che mirano a sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza di genere e dei femminicidi", spiega l’assessore alle Politiche sociali e alle Pari opportunità, Cinzia Boffano.

“Ogni giorno i mezzi di informazione e comunicazione ci danno notizie sconcertanti di donne uccise, aggredite o stuprate da uomini che facevano parte del loro nucleo familiare, in particolare ex mariti o compagni. Bisogna tenere accesi i riflettori su questa tragedia con tutti i modi e gli strumenti in nostro possesso, affinché le donne non si sentano mai sole e abbandonate, ma parte di una comunità che fa rete intorno a loro, che le supporta e le protegge".

“Il teatro – spiega Manuel Alciati, consigliere comunale con delega al Teatro – è il luogo dove raccontare le storie delle nostre vite, dove usare la finzione della performance per guardare in faccia anche i mostri più spaventosi della nostra società, e la violenza sulle donne è sicuramente uno di questi. Siamo felici di ospitare nel Teatro Carlo Marenco uno spettacolo che inviterà il pubblico a riflettere su ciò che avviene quando la prevaricazione, la crudeltà, la barbarie si abbattono come una scure sulla vita delle donne".

Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito.

Sergio Rizzo