"Urban", viaggio fotografico nelle città moderne fino a domenica al Collegio dei Geometri di Cuneo

Inaugurata subito dopo l’Epifania, nella Sala del Collegio dei Geometri in via San Giovanni Bosco 7/H, sarà visitabile (ed è visitatissima ed apprezzata) sino al 28 gennaio, il venerdì e il sabato, dalle 16 alle 19, e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. L’ingresso è libero. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cuneo, dalla Provincia e dalla Regione Piemonte.

«Vuole celebrare "la maestosità e la diversità dell'ambiente urbano", offrire un'opportunità unica per immergersi nelle sfumature visive delle città moderne. Si apre con una serie di fotografie che catturano l'essenza delle città. I visitatori sono immediatamente catapultati in uno scenario in cui l'urbanizzazione abbraccia la creatività. Le immagini iniziali fungono da portale per questo viaggio, invitando il pubblico a esplorare il mondo dell'architettura urbana attraverso gli occhi dei fotografi. Scatti che raccontano storie. Ogni fotografia è una storia a sé. I fotografi hanno catturato non solo gli edifici, ma anche l'anima delle città, rivelando dettagli nascosti e bellezze architettoniche spesso trascurate.

Attraverso un'ampia varietà di stili e prospettive, gli artisti riescono a far emergere emozioni e riflessioni sulla vita urbana. Offre un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, esplorando architetture che variano dalla classicità all'innovazione. I visitatori possono ammirare la transizione dalla storia all'avanguardia attraverso le opere esposte, riflettendo sulla continua evoluzione delle città. La luce e l'ombra giocano un ruolo cruciale in questa esposizione. Le fotografie svelano la magia che si crea quando i raggi del sole si infiltrano tra gli edifici o quando le luci della città si accendono al crepuscolo. Questi giochi di luce rendono ogni scatto un'opera d'arte unica.

"Viaggio Fotografico nell'Architettura Urbana" è più di una semplice esposizione fotografica; è un'esperienza che fa riflettere sulle città in cui viviamo, sorprende e ispira, offrendo una prospettiva fresca sull'architettura urbana. Ogni immagine è un invito a esplorare l'architettura urbana da un nuovo punto di vista, a cogliere dettagli nascosti e a scoprire la bellezza nelle costruzioni che spesso diamo per scontate. È un richiamo all'arte che risiede tra le strade delle città, un tributo alla creatività umana e un'ode all'ambiente che chiamiamo casa».

Affollata come sempre è stata l’inaugurazione, con tutti gli espositori, il saluto dell’assessore Cristina Clerico e del consigliere comunale ed ex assessore, Alessandro Spedale, la solita soddisfazione dell’organizzatore Guido Molineris, che gestisce il funzionale spazio seminterrato, con queste continue iniziative mensili...

Informazioni si possono avere dalla coordinatrice di Cuneofotografia, Grazia Bertano, al 349.1338752, sito www.cuneofotografia.it, mail@cuneofotografia.it.