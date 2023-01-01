"Uranio, Radon e la Bisalta": incontro pubblico a Borgo con il dott. Luca Gentile

CUNEO CRONACA - L’associazione culturale Pedo Dalmatia organizza un incontro pubblico dal titolo “Uranio, Radon, la Bisalta e noi”, a cura del dott. Luca Gentile. L’appuntamento è fissato per giovedì 23 ottobre, alle 21, presso la Sala “Beppe Rosso” del Museo dell’Abbazia, in piazza dell’Abbazia, a Borgo San Dalmazzo.
L’iniziativa intende approfondire tematiche ambientali e geologiche legate al territorio, con particolare riferimento alla presenza di elementi naturali come uranio e radon nella zona della Bisalta.