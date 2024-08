Upega Folk Festival: l'amore per la musica e per la montagna in Alta Valle Tanaro

CUNEO CRONACA - Dal 30 agosto all'1 settembre torna UFF! - Upega Folk Festival, l'appuntamento che dal 2015 attira gli appassionati di folk in Alta Valle Tanaro. A Upega, gioiello della valle, come ogni anno si ritroveranno ballerini e ballerine per un evento gratuito che mette insieme l'amore per la musica e quello per la montagna. Il festival infatti non prevede solo concerti, ma anche passeggiate musicali nei dintorni del piccolo borgo.



Il programma prevede la maggior parte delle attività sabato 31 agosto, ma già dal venerdì si potrà campeggiare gratuitamente e incontrare altri musicisti al Grande BUFF!, che riprende il tradizionale momento di condivisione informale dei festival folk. La giornata di sabato invece prenderà il via al mattino con uno stage di danza a cura dell'associazione torinese Bal.Un per dare la possibilità di imparare i movimenti base per lanciarsi nelle danze.

Dopo pranzo la passeggiata musicale permetterà di esplorare gli splendidi dintorni di Upega, in compagnia di Cuttin' At The Point, Duea e Suonamboli. Alla sera si ballerà in paese con le Duea, apprezzatissimo duo dalla Val Varaita, con l'atteso nuovo progetto musicale torinese Lotus Flow e dalla Liguria i Ponente Folk Legacy che fondono la tradizione musicale con il rap di Alex Antonov. La domenica mattina si chiuderà con letture per bimbi e bimbe a cura dell'illustratrice Olga Tranchini.



Oltre alle danze protagonista anche il cibo grazie alla Locanda d'Upega, che dal venerdì sera alla domenica a pranzo proporrà, oltre alla sua normale attività di ristorante, un punto ristoro dedicato al festival. Il programma completo è consultabile sulle pagine Instagram e Facebook del festival.