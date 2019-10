Uomo liberato dall'auto finita in un fosso a Fossano, vettura contro colonnina del gas a Bagnolo: nessun ferito grave

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì 15 ottobre per due incidenti stradale.

Nel tardo pomeriggio il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada tra Fossano e Salmour poco prima del cavalcavia dell’autostrada uscendo di strada e finendo in un fosso.

I vigili del fuoco hanno soccorso il conducente rimasto bloccato all’interno del mezzo.

Sul posto anche il 118 che ha soccorso l’uomo che non sarebbe in rimasto ferito gravemente.

Altro incidente nelle ore precedenti in via Cave a Bagnolo. Anche in questo caso il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura che ha finito per sbattere contro una colonnina del gas.

Sul posto i vigili del fuoco di Barge e i tecnici del gas che han subito provveduto alla riparazione della colonnina.