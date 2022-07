Uomini e orsi, farfalle e muli: il weekend sulle Alpi Marittime tra storia e biodiversità

CUNEO CRONACA - Sabato 23 luglio le Aree Protette Alpi Marittime in collaborazione con archeologi propongono un percorso esperienziale fuori e dentro le Grotte del Bandito alla scoperta delle strategie di sussistenza di uomini e orsi nella Preistoria. Con la guida degli archeologi si scoprirà come l’evoluzione umana e animale sia avvenuta in stretta dipendenza dall’ambiente circostante e dalle sue continue mutazioni e trasformazioni.

Le Grotte del Bandito di Roaschia sono note nella letteratura scientifica come uno dei più importanti siti con orso delle caverne (Ursus speleaus) del Piemonte. Il sito presenta un interesse archeologico per il rinvenimento all’interno delle Grotte e nei riporti di terra immediatamente all’esterno dell’atrio di frammenti di ceramica. Ritrovamenti che attestano la frequentazione antropica occasionale delle cavità per il lungo periodo che va dall’XI secolo a.C. al IV secolo a.C.

La scoperta all’interno della grotta di un coltellino in bronzo a lama serpeggiante, originariamente offerta votiva o parte del corredo di una tomba sconvolta, testimonia un uso della cavità anche come luogo di culto. L’escursione e la visita delle Grotte del Bandito permetterà di immergersi in un mondo nuovo ma antico e rivivere la quotidianità uomini e animali all’interno di questo piccolo scrigno nella roccia. Sarà d'obbligo indossare la mascherina ed essere dotati di un caschetto (anche da bici) per l'ingresso nelle grotte. Utile e consigliata una torcia elettrica.

Accompagnatori

Associazione archeologica Le Muse in collaborazione con Mediares.

Info e prenotazioni

A causa del numero limitato di posti è obbligatorio prenotarsi entro le ore 15 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività al numero 392 1515 228.

Tariffe

Adulti, dai 18 anni in avanti: € 5.

Ragazzi, dai 6 ai 17 anni: € 3.

Bambini, fino a 6 anni: gratuito.

Forfait famiglia, (stesso nucleo famigliare fino a tre paganti): € 10.

Forfait famiglia, (stesso nucleo famigliare oltre tre paganti fino a max 5): € 12

Nota: per nucleo familiare si intendono genitori e figli o nonni e nipoti (no altri gradi di parentela). Per il forfait famiglia in caso di superamento dei 5 componenti si pagherà il corrispondente dovuto per le persone aggiuntive.



Info pratiche

Data attività: sabato 23 luglio.

Ritrovo: ore 10 o 15, Parcheggio Tetto Bandito (Roaschia).

Fine attività: ore 12.30 e 17.30, circa.

Grado di difficoltà: per tutti.

Materiale necessario: scarpe da trekking (comode e con suole adatte ai percorsi sterrati); abbigliamento comodo e adatto ad attività in natura; per l'ingresso in grotta sarà d'obbligo essere dotati di un caschetto (anche da bici). Utile e consigliata portare con sé una torcia elettrica.

Contare le farfalle è una cosa seria. Il loro monitoraggio è utile agli scienziati per elaborare strategie e trovare soluzioni efficaci a evitare il collasso di alcune popolazioni di farfalle e per tentare di scongiurarne l'estinzione.

Sabato 23 luglio e sabato 6 agosto, il naturalista e Guida Parco Marco Dogliotti introdurrà alla tecnica di monitoraggio dei lepidotteri European Butterfly Monitoring Scheme – eBMS percorrendo i transetti di conta allestiti presso la Riserva Naturale di Crava-Morozzo in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì, il Comune di Mondovì, l'agriturismo Agritrutta e sotto la supervisione della professoressa Simona Bonelli del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino e coordinatrice eBMS per il nord Italia.

Le tre attività sono gratuite e organizzate nell'ambito di Effetto farfalla, il progetto di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini che le Aree Protette Alpi Marittime hanno lanciato per sviluppare azioni concrete utili a conoscere, studiare e monitorare le farfalle.

Info e prenotazioni

Le attività sono gratuite e aperte a tutti, ma è obbligatorio iscriversi qui perché il numero massimo di partecipanti è limitato.

In caso di contrattempi che rendano impossibile la partecipazione occorre avvisare il prima possibile, chiamando lo 0171 976800.

In caso di maltempo le attività possono essere annullata entro 24 ore dal loro inizio.

Per informazioni tecniche sul percorso: 0171 976800.

Tariffe

Attività gratuite: il costo della Guida Parco è sostenuto dall'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime nell'ambito del progetto Effetto farfalla.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Info pratiche

Data attività: sabato 9 luglio, sabato 23 luglio e sabato 6 agosto.

Ritrovo: ore 9 alla Foresteria dell'Oasi della Riserva Naturale di Crava-Morozzo.

Fine attività: ore 13, circa.

Materiale necessario: qui puoi scaricare le guide da campo messe a disposizione gratuitamente da European Butterfly Monitoring Scheme – eBMS.

Attenzione: la Foresteria dell'Oasi è raggiungibile esclusivamente a piedi da uno degli accessi alla Riserva.

Sabato 23 luglio, classicissima nel Parco Naturale Alpi Marittime: dal Gias delle Mosche si sale velocemente al primo dei quattro Laghi di Fremamorta, affacciati sulle vette più alte delle Alpi Marittime. Rientro dal Piano della Casa del Re e incontro in alpeggio con degustazione di formaggi insieme all'allevatore locale Marco Giordana.

L'appuntamento fa parte della rassegna Classiche con gusto a cura del progetto europeo LIFE WolfAlps EU.

Info e prenotazioni

L'escursione, organizzata nell’ambito del progetto europeo LIFE WolfAlps EU, sono condotte da un accompagnatore naturalistico partner delle Aree Protette Alpi Marittime, è gratuita e aperta a tutti i camminatori dai 12 anni in su, ma la prenotazione è obbligatoria perché il numero massimo di partecipanti è limitato.

Per prenotare occorre scrivere una mail a prenotazioni@areeprotettealpimarittime.it, oppure telefonare allo 0171 1740052 entro 24 ore dalla partenza dell’escursione.

In caso di contrattempi che rendano impossibile la partecipazione occorre avvisare il prima possibile, utilizzando gli stessi contatti.

In caso di maltempo l’escursione può essere annullata entro 24 ore dalla partenza, a discrezione dell'accompagnatore naturalistico.

Per informazioni tecniche sui percorsi: info@lifewolfalps.eu.

Tariffe

Escursione gratuita: il costo dell'accompagnatore naturalistico è sostenuto dal progetto europeo LIFE WolfAlps EU.

Nota: il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio degustazione di formaggi locali con possibilità di acquistarli sul posto.

Info pratiche

Data attività: sabato 23 luglio.

Ritrovo: ore 9.00 al Gias delle Mosche (Valdieri).

Merenda e incontro con il pastore: ore 16 all'alpeggio.

Fine attività: ore 17.30, circa.

Dislivello: +/- 900 m, circa.

Grado di difficoltà: E (è necessario l'allenamento per affrontare 900 metri di dislivello!).

Materiale necessario: è richiesto abbigliamento e attrezzatura adatti alle camminate in montagna: scarpe da trekking o scarponi, indumenti antipioggia e indumenti pesanti in caso di maltempo, protezioni dal sole (berretto, crema solare e occhiali), borraccia ben piena (almeno un litro d’acqua a testa).

Nota: il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio degustazione di formaggi locali con possibilità di acquistarli sul posto.

Domenica 24 luglio salita al rifugio Bozano con il Mastro Mulattiere Luciano Ellena e la Guida Parco Martha Consolino, alla scoperta del mondo del trasporto someggiato e della biodiversità delle Aree Protette Alpi Marittime a passo di mulo. Al ritmo degli zoccoli di questi storici aiutanti dell’uomo, si potrà godere di una nuova esperienza che mostra come avviene l’approvvigionamento ai rifugi in modo sostenibile.

I trasporti someggiati, tradizionalmente legati all’economia alpina, contribuiscono nella riduzione dell’inquinamento, permettono il rifornimento in quota di materiali e cibo fresco sempre più a km zero, aiutano nella raccolta differenziata dei rifiuti e riportano alla luce un mestiere quasi dimenticato che merita di essere valorizzato e riqualificato.

La rassegna A passo di mulo comprende otto salite ad altrettanti rifugi del territorio delle Aree Protette Alpi Marittime; gli appuntamenti sono organizzati nell’ambito del Programma Alcotra Piter AlpiMed - Progetto 5201 Mobil. che prevede azioni di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile all’interno delle Aree Protette.



Il servizio di trasporto con i muli, già attivo nel 2021, prevede per l'anno in corso 45 rifornimenti someggiati verso molti rifugi alpini dislocati sia in Valle Gesso che in Valle Pesio. L'intervento è completamente finanziato dal Programma Alcotra Piter AlpiMed - Progetto 5201 Mobil.

Info e prenotazioni

Per prenotare occorre scrivere una mail a prenotazioni@areeprotettealpimarittime.it, oppure telefonare allo 0171 1740052 entro 24 ore dalla partenza dell’escursione.

In caso di contrattempi che rendano impossibile la partecipazione occorre avvisare il prima possibile, utilizzando gli stessi contatti.

In caso di maltempo l’escursione può essere annullata entro 24 ore dalla partenza, a discrezione dell'accompagnatore naturalistico.



Tariffe

Escursione gratuita: il costo dell’accompagnamento è sostenuto dalla Aree Protette Alpi Marittime grazie al cofinanziamento dell’iniziativa da parte del Programma Interreg V-A Francia–Italia Alcotra 2014/2020, Piter AlpiMed - Progetto 5201 Mobil.

Info pratiche

Data attività: domenica 24 luglio.

Ritrovo: ore 8, parcheggio di Gias delle Mosche, a monte di Terme di Valdieri.

Fine attività: ore 17, circa.

Dislivello: 860 m, circa.

Grado di difficoltà: E.

Materiale necessario: è richiesto abbigliamento e attrezzatura adatti alle camminate in montagna: scarpe da trekking o scarponi, indumenti antipioggia e indumenti pesanti in caso di maltempo, protezioni dal sole (berretto, crema solare e occhiali), borraccia ben piena (almeno un litro d’acqua a testa).

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.