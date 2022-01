Uncem: "Sugli scuolabus solo obbligo di mascherina Ffp2 (e senza Green pass) fino al 10 febbraio"

CUNEO CRONACA - Uncem ha chiesto nel pomeriggio di domenica 9 gennaio un'interpretazione al Ministero della Salute, relativa all'ordinanza di stamani per scuolabus. Questi i chiarimenti arrivati:



1. Per i soli motivi di salute e di studio, accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio.

2. Il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale rispetto all'uso delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti (primaria, secondaria di primo e di secondo grado), anche sopra i 12 anni, con solo obbligo di mascherina Ffp2 (e senza Green pass). S ugli scuolabus non c'è obbligo di Green pass che invece da domani, 10 gennaio, è obbligatorio - nella forma "rafforzata" - sui mezzi pubblici normali.