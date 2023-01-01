"Una serata con gli ingegneri": a Cuneo confronto tra professionisti e istituzioni sul futuro sostenibile

CUNEO CRONACA - Sabato 27 settembre la città di Cuneo ospiterà la quinta edizione della manifestazione “Una Serata con gli Ingegneri”, appuntamento ormai consolidato che riunisce gli oltre milleseicento iscritti all’Ordine della Provincia. L’iniziativa, quest’anno dedicata al tema “L’ingegneria: innovazione e sostenibilità”, intende promuovere un ampio momento di confronto tra professionisti, istituzioni e imprese, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’ingegneria nello sviluppo tecnologico e nella costruzione di un futuro rispettoso dell’ambiente. L’iniziativa è promossa dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Cuneo, del Comune di Borgo San Dalmazzo e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

L’apertura dei lavori è prevista alle ore 14:30 presso il Teatro Toselli, con i saluti istituzionali delle autorità presenti. A partire dalle 16:10 seguirà il convegno, moderato dalla giornalista Daniela Bianco, che vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo. Interverranno l’ingegner Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il professor Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino, l’ingegner Amalia Ballarino, senior scientist presso il CERN, l’ingegner Roberto Mancini, fondatore e managing director di FOR ENGINEERING ARCHITECTURE, il professor Roberto Giordano del Politecnico di Torino, esperto di progettazione tecnologica e ambientale, e l’ingegner Remo Giulio Vaudano, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il convegno costituirà un’importante occasione per approfondire tematiche di attualità e prospettiva, favorendo una riflessione condivisa sul legame tra progresso, innovazione e sostenibilità. Alle ore 18:00 è inoltre in programma una tavola rotonda dedicata all’approfondimento e al dibattito sui temi emersi.

La manifestazione assumerà anche un carattere celebrativo: sarà infatti dato il benvenuto ai neoiscritti all’Ordine e verranno premiati gli ingegneri che festeggiano i cinquanta e sessanta anni di laurea, in un ideale passaggio di testimone tra le nuove generazioni e coloro che hanno contribuito a consolidare la storia e il prestigio della professione. Contestualmente, in via Roma sarà allestito uno spazio espositivo riservato alle aziende partner, che potranno presentare i propri servizi e dialogare direttamente con i partecipanti, creando così opportunità di incontro e collaborazione.

«Questo appuntamento – sottolinea l’ingegner Adriano Scarzella, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo – rappresenta non soltanto un’occasione di aggiornamento e confronto professionale, ma anche un momento di comunità. È l’incontro tra chi si affaccia oggi alla professione e chi, con decenni di esperienza, ha contribuito a renderla un punto di riferimento per il territorio.

Il tema di quest’anno, innovazione e sostenibilità, ci richiama alla responsabilità che abbiamo come ingegneri: quella di costruire un futuro tecnologicamente avanzato ma profondamente rispettoso dell’ambiente. Come già avvenuto per le precedenti edizioni, anche quest’anno abbiamo ricevuto da parte di enti e operatori locali un significativo sostegno a supporto dell’evento, confermandolo quale importante momento di riferimento per la comunità ingegneristica e per l’intero territorio.

A tutte queste realtà desidero rivolgere un profondo e sentito ringraziamento da parte dell’intero Consiglio dell’Ordine che mi onoro di presiedere».

Per maggiori informazioni: www.ording.cuneo.it Contatti: ing. Adriano Scarzella cell. 3481139900mail: adriano.scarzella@gmail.com