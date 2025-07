Una notte di racconti, stelle e sapori al Monastero di San Biagio con Alessandro Barbaglia

CUNEO CRONACA - Ci sono storie che sembrano inventate, eppure sono talmente vere da toccare il cuore. Storie che mescolano poesia, ironia e leggerezza, e che – raccontate al momento giusto, nel posto giusto – sanno farci sentire meno soli. È quello che accadrà giovedì 24 luglio, alle 21, al Monastero di San Biagio, con l’arrivo di Alessandro Barbaglia, scrittore, libraio, performer della parola, tra i più originali narratori della scena contemporanea italiana.



Sarà lui, con il suo spettacolo “Storie vere al 97%”, a incantare il pubblico in una serata magica sotto le stelle, tra risate e meraviglia. Barbaglia porta con sé racconti sorprendenti e imprevedibili: un violinista innamorato, un equilibrista del Circo di Mosca, la donna che ride nel sonno. Tutto (quasi) vero. O comunque così bello da sembrare vero.



L’evento è realizzato in collaborazione con il prestigioso festival Borgate dal Vivo, che da anni porta la cultura dove non te l’aspetti, nei luoghi più suggestivi delle Alpi e dell’entroterra. Un’occasione speciale per vivere il Monastero di San Biagio come luogo d’incontro, bellezza e narrazione. L’ingresso è gratuito.

A partire dalle 19.30, per chi vuole immergersi nell’atmosfera con tutti i sensi, sarà possibile gustare un apericena a base di eccellenze locali, accompagnato da un calice di vino o dalla birra artigianale prodotta proprio qui, nel cuore del Monastero. Il costo è di 13 euro. La prenotazione è obbligatoria entro la sera di mercoledì 23 luglio, chiamando lo 0174 698439 o cliccando QUI.