Una città e la sua vocazione per la bici: il "Cuneo Bike Festival" nella Settimana europea della mobilità

CUNEO CRONACA - Venerdì 20 settembre 2024 alle ore 14.30, in piazza Galimberti a Cuneo, ha luogo il taglio del nastro della quarta edizione del “Cuneo Bike Festival”, che quest’anno ha scelto come tema filo conduttore del suo ricco programma il “tempo”. L’inaugurazione coincide con l’apertura del grande villaggio del CNBF 2024, che farà da vetrina a diverse realtà del territorio, proponendo intrattenimento e attività ludico-educative. La manifestazione, il cui programma prende già il via il giorno precedente – giovedì 19 settembre – e che termina lunedì 23 settembre, si svolge in contemporanea con la Settimana Europea della Mobilità. Il programma completo del “Cuneo Bike Festival”, con le sue 27 proposte di eventi e iniziative (11 talk, 8 pedalate, 4 proposte per le scuole, 2 eventi istituzionali e 2 spettacoli), è pensato per soddisfare tutti i target degli amanti della mobilità a due ruote: dalle famiglie con bambini agli appassionati di granfondo ed eventi gravel, passando per l’educazione alla sicurezza stradale e per la creazione in cucina di barrette energetiche. Gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione su Eventbrite QUI, mentre il programma del CNBF è disponibile sul nuovo sito Internet www.cuneobikefestival.it. Il “Cuneo Bike Festival” è un evento ideato e organizzato dall’Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo, in collaborazione con Confartigianato Cuneo e Cônitours – Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo e grazie al sostegno fondamentale della Fondazione CRC.

Il grande villaggio del “Cuneo Bike Festival” 2024

Il villaggio del “Cuneo Bike Festival” si estende su buona parte di piazza Galimberti e rappresenta una grande vetrina a cielo aperto per moltissime realtà del territorio e del mondo del ciclismo, ribadendo il gran lavoro di relazione che il Comune di Cuneo ha messo in atto per il CNBF. In primis, grazie alla rinnovata partnership con Confartigianato Cuneo, sarà allestita un’area coperta dedicata alla ristorazione e alle proposte enogastronomiche del cuneese. Ci saranno inoltre stand dedicati al mondo delle biciclette e alla promozione del cicloturismo, oltre a un’area food con eccellenze gastronomiche del territorio. Tra gli stand istituzionali che offrono informazioni e servizi, oltre al Comune stesso con il supporto degli studenti del Liceo Edmondo De Amicis di Cuneo, saranno presenti anche FIAB Bicingiro e ASD Fausto Coppi on the road,mentre domenica 22 settembre il reparto pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo propone una giornata dedicata alle manovre salvavita pediatriche. A proposito di bambini, il Gruppo Sportivo Passatore allestisce per tutta la durata dell’evento un’area con pump track e percorso a gincana per mettere in gioco le capacità dei più piccoli sui pedali. Biciclette politecniche, in collaborazione con il Politecnico di Torino, e CicloTornio, il tornio a pedali de Il Tarlo, con una piccola ludoteca, sono invece le proposte didattiche del progetto “Lungo le vie dell’acqua” del Parco fluviale Gesso e Stura e dell’Ufficio Europe Direct, mentre Bus Companyporta in piazza il suo bus portabici Airone, con la possibilità – sabato e domenica – di testare il modello di bicicletta inclusiva acquistato grazie al progetto “Santiago col Vento in faccia” con il sostegno di Fondazione Crc e Lions Club Busca e Valli. Infine, all’interno della piazza, è collocata la cabina telefonica che rappresenta il punto di partenza dell’itinerario del festival | PAESAGGI |che conduce alla scoperta di dieci mostre fotografiche allestite in cabine telefoniche recuperate sull’altipiano, nell’Oltre Stura e nell’Oltre Gesso. Il villaggio del Cuneo Bike Festival è aperto venerdì 20 dalle 14,30 alle 18 e sabato 21 e domenica 22 dalle 9 alle 18.

Il gadget ufficiale del “Cuneo Bike Festival” 2024

Il gadget ufficiale della quarta edizione del Cuneo Bike Festival è un portachiavi prodotto in tiratura limitata e a chilometro zero, o quasi: a realizzarlo Tpl Lamiere di Borgo San Dalmazzo, a confezionarlo lo staff della cooperativa sociale La Cascina di San Rocco Castagnaretta a Cuneo. Si tratta di due realtà con un senso spiccato per le due ruote a pedali, già in prima linea nella granfondo ciclistica internazionale La Fausto Coppi. Per ricevere il gadget occorre partecipare ad almeno quattro eventi del Cuneo Bike Festival: ogni evento darà diritto a un timbro che verrà apposto sulla scheda da ritirare presso l’infopoint, dove sarà possibile ricevere il gadget.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL “CUNEO BIKE FESTIVAL” 2024

Giovedì 19 settembre

Alle 7.30 il “Cuneo Bike Festival” prende il via con il Bike to school dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cuneo, Madonna dell’Olmo, Borgo San Giuseppe e San Rocco Castagnaretta. Un’occasione per promuovere la mobilità attiva e sostenibile dei ragazzi invitandoli ad andare a scuola in bicicletta e offrendo loro un piccolo premio.

Alle 8.30, in piazza Galimberti, iniziano i laboratori dedicati alle scuole: “Andiamo sul sicuro” a cui hanno aderito 19 classi e oltre 400 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che accendono una luce sul tema della sicurezza stradale, mentre il laboratorio “L’A.Bi.Ci. per muovermi in città”, rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte della primaria, verte sui comportamenti di sicurezza del bambino ciclista accompagnato in città. Il laboratorio rientra nel programma di attività di “Sicuri per scelta”, progetto promosso da Fondazione CRC, Provincia di Cuneo, Fondazione CR Fossano, Fondazione CR Saluzzo e Fondazione CR Savigliano con la collaborazione scientifica di S.I.P.Si.Vi (Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria) e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. A questa iniziativa hanno aderito le scuole dell’IC di via Sobrero a Cuneo, che parteciperanno con i loro alunni.

Venerdì 20 settembre

A partire dalle ore 7, la giornata dei lavoratori in bicicletta inizierà con un caffè omaggio e una golosa ricompensa grazie al Bike to work day in piazza Galimberti

Alle 14.30, in piazza Galimberti, ci sarà l’inaugurazione del “Cuneo Bike Festival” con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e l’apertura ufficiale del villaggio del CNBF.

Dalle 14.30 alle 17.30 Fondazione CRC presenterà il Quaderno 47 dal titolo “Direzione futuro. Soluzioni territoriali di mobilità sostenibile”, coordinato dal suo Ufficio Studi e Ricerche e realizzato insieme a Decisio Srl. A partire dall’analisi dell’attuale situazione in provincia di Cuneo, nel confronto nazionale ed europeo, il Quaderno 47 propone a decisori politici e cittadini dieci indirizzi strategici che potrebbero favorire lo sviluppo futuro della mobilità territoriale in chiave sempre più sostenibile, dal punto di vista ambientale, economico, sociale e umano. L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi tra esperti, tecnici e cittadini sull’esperienza territoriale, ma anche su casi eccellenti a livello internazionale, da cui trarre esempio e ispirazione. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 18.30, in collaborazione con Karhu, presso il padiglione principale, si terrà la proiezione del talk “Le storie di Walter Bonatti”, con Angelo Ponta e Tommaso Vicario, nipote di Bonatti, registrato a giugno al rifugio Fauniera. Immagini e racconti impreziositi dall’esibizione live del cantautore Alberto Bianco per viaggiare con la fantasia sui sentieri di una montagna di un’altra epoca, vissuta lentamente, in sella. A Cuneo, città alpina. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 21, sempre sul palco del padiglione principale, Davide Lauro ed Emma Mana, presidente e vicepresidente dell’asd Fausto Coppi on the Road, saliranno sul palco per far rivivere le emozioni dell’edizione 2024 della granfondo ciclistica internazionale e dare il via alle iscrizioni alla 36ª edizione, in programma domenica 29 giugno 2025, sul portale Endu (www.endu.net). I due passeranno il testimone all’attore, comico e conduttore televisivo Paolo Kessisoglu, al via della granfondo nel 2021. Kessisoglu, in dialogo con la giornalista di Sky Sport Federica Frola, sarà protagonista dell’incontro dal titolo “Insieme perché c’è da fare”. Nel corso della serata, organizzata grazie al contributo e al sostegno dell’azienda Karhu, Kessisoglu racconterà al pubblico come la sua compagna da sempre, la bicicletta, sia anche strumento di promozione e raccolta fondi per l’associazione ETS “C’è da fare”, da lui fondata nel 2023 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i giovani in stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Sabato 21 settembre

Alle 9 parte la pedalata nelle frazioni accompagnata da Bicingiro, organizzata in collaborazione con il festival | PAESAGGI |, che condurrà alla scoperta delle dieci mostre fotografiche allestite dal festival in cabine telefoniche recuperate sull’altipiano, nell’Oltre Stura e nell’Oltre Gesso. Su un’apposita scheda sarà possibile apporre le punzonature nei pressi delle singole cabine a certificare il passaggio nelle diverse tappe. I percorsi saranno fruibili liberamente a tutti durante le giornate del “Cuneo Bike Festival” grazie alle tracce presenti sulla piattaforma Komoot al link bit.ly/komoot-paesaggi-24. Ritrovo in piazza Galimberti alle ore 9, arrivo presso Famù nel Parco (viale degli Angeli, 25) alle ore 12.30, dove l’artista cuneese Stefano Venezia, che parteciperà alla pedalata, racconterà la sua recente Cuneo-Venezia in bicicletta. Prenotazioni via email a formicalab.info@gmail.com.

Con ritiro del pacco gara tra le 9 e le 10 presso gli spazi del NUoVO di Cuneo, tra le 10 e le 10.30 si terrà la partenza libera dell’Across Côni Gravel che porterà i partecipanti a passare per un ristoro in piazza Galimberti per poi proseguire alla scoperta di alcuni degli scorci più belli delle valli che circondano Cuneo. L’evento, organizzato in collaborazione con il GS Passatore e il Centro Coordinamento Ciclistico di Cuneo, metterà alla prova le capacità dei ciclisti sulle migliori strade sterrate per poi reintegrare le forze al Carbo Party e con i festeggiamenti finali presso il NUoVO.

Alle 9, partirà da piazza Galimberti “In bici verso il parco”, l’escursione in bici per famiglie con bimbi dai 6 anni in su, a cura di Itur. Dal centro cittadino ci si sposterà verso il viale degli Angeli per poi immergersi nel cuore del Parco fluviale attraverso i percorsi ciclopedonali lungo il torrente Gesso. Lasciate le bici e sfilate le scarpe, visita giocata al percorso multisensoriale f’Orma. Caschetto obbligatorio. Rientro in autonomia. Prenotazione consigliata su eventbrite.

Alle 10, Confartigianato Cuneo propone la “Pedalata gourmet”, una tranquilla gita in sella di fine estate alla scoperta del Parco fluviale Gesso e Stura, con un panino e una bibita nello zaino. Ritrovo presso piazza Galimberti alle ore 10, prenotazioni e info al link bit.ly/cbf-pedalata-gourmet.

Alle 16, presso il padiglione principale, al via i talk con “Chef stellati sui pedali” con l’incontro con gli chef stellati Michelangelo Mammoliti (La Rei Natura, 2 stelle Michelin a Serralunga d’Alba) e Christian Milone (Trattoria Zappatori, 1 Stella Michelin a Pinerolo) per cui la bicicletta è stata ed è tante cose. Il primo potrebbe stare qualche giorno senza cucinare, ma non senza pedalare, il secondo, con un passato da ciclista professionista, nel 2022 è stato vittima di un incidente stradale in bicicletta dal quale si è ripreso con la tenacia con cui spingeva, e spinge ancora, sui pedali. Mammoliti e Milone, intervistati da Giulia Poetto, racconteranno i loro pensieri quando sono in bici e quanto il ciclismo e la cucina siano due mondi molto vicini. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Dalle 17 alle 19, inoltre, in occasione della mostra “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, allestita presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo (via Roma, 15), Giovanni Contardi, noto speedcuber e produttore di ritratti rubikcubisti, sarà ospite del “Cuneo Bike Festival”, in piazza Galimberti, per realizzare una performance in omaggio ad un’icona del ciclismo italiano dell’ultimo secolo.

Alle 17, sul palco del “Cuneo Bike Festival”, in collaborazione con l’ufficio Pari Opportunità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, andrà in scena l’appuntamento con “Mi fido di te” in cui la fotografa e cicloamatrice Veronica Santandrea, alias “Cara Biga”, Lorenzo Ballario e Riccardo Pellegrino spiegheranno come il tandem sia la manifestazione plastica della fiducia, in quanto permette anche a chi non può vedere di godere dei tanti piaceri che può dare la bicicletta. Dialoga con loro Stefano Zago. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 18, con un’anteprima di scrittorincittà, Ilaria Fiorillo presenterà il suo libro “Di biciclette e altre felicità” (DeAgostini, 2024), ricco di consigli utili sia ai pedalatori più esperti che a chi, invece, sta iniziando ora a pedalare. Con lei Riccardo Meynardi. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 20, si chiudono i talk del sabato con “Coincidenze ciclistiche” in cui Lele Luciano, Iride Bertone e Valentino Pautasso, tre fari della community Night Experience Ride, spiegheranno cosa significa essere improbabili ciclisti notturni, mentre Michela Tallone e Andrea Dotta racconteranno il loro viaggio a pedali verso Santiago di Compostela per sostenere la ricerca sul cancro. Con loro Giulia Poetto. A seguire dj set con Abi dj. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Domenica 22 settembre

Alle 5 è prevista la partenza da piazza Galimberti a Cuneo della pedalata della community Night Experience Ride “Tramontare all’alba a Montemale”, un viaggio tra i primi raggi del sole da Cuneo a Montemale e ritorno in piazza Galimberti per la colazione. Prenotazioni via messaggio privato a www.instagram.com/night_experience_ride.

Alle 9, con ritrovo in piazza Galimberti, U.N.I.Vo.C. – Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi inviterà i partecipanti a riscoprire il piacere di accompagnare chi ne ha bisogno, condividendo il proprio tempo e le proprie attitudini, rendendosi disponibili per una pedalata in tandem con i non vedenti.

Alle 10, da piazza Galimberti partirà “Bimbimbici”, la pedalata leggera e spensierata per le vie cittadine, destinata ai ciclisti in erba e alle loro famiglie e organizzata da Fiab Bicingiro. Attività libera con iscrizione dalle ore 9 in piazza Galimberti.

Alle 10.30, presso il padiglione principale, si terrà “Mangio dunque pedalo”, un talk con Mattia Stoppa, titolare della pasticceria cuneese “Storie”, la nutrizionista Laura Boetti e Morena Zanella, founder di Beecicletta, marchio di prodotti a base di miele bike friendly, per sfatare falsi miti sull’alimentazione degli sportivi e imparare come preparare in casa una barretta energetica a basso costo, sana e pure buona. Con loro Giulia Poetto. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 16.30, si terrà l’approfondimento “Komoot spiegato bene”, con la guida ambientale escursionistica Marika Abbà e l’autore e pedalatore per la rivista Alvento Michele Pelacci, rispettivamente content creator e collection editor di Komoot, che spiegheranno nei dettagli la piattaforma di pianificazione di itinerari outdoor dal 2010 ad oggi è diventata una vera e propria comunità di appassionati. Storia, curiosità e le dritte giuste per orientarsi in un’app che per chi pratica bikepacking, escursionismo, cicloturismo mountain bike, ciclismo su strada, corsa e gravel non può che stare nella schermata home dello smartphone. Dialoga con loro Stefano Zago. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 17.30, l’I.I.S. Vallauri di Fossano salirà sul palco del “Cuneo Bike Festival” per parlare del progetto “Ride to school”, mentre i protagonisti del “Bike to Work” cuneese racconteranno la loro scelta quotidiana con video, foto o testi selezionati tra quelli pervenuti all’indirizzo e-mail ufficio.biciclette@comune.cuneo.it entro domenica 15 settembre. Due esempi di valorizzazione della bicicletta nel tragitto casa-scuola e casa-lavoro che trascinano, come le orme sulla sabbia. Conduce il talk Marco Malinki. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 18.30, presso il padiglione principale, si terrà l’incontro “Non è mai troppo tardi per cominciare, se sai come farlo”.Lorenza Beccaria racconterà il suo passaggio dalla corsa alla bicicletta, mentre il titolare di “Outdoor. La corsa è una medicina” Gabriele Bonuomo spiegherà come la guida di un professionista può essere utile per provare un nuovo sport, riprenderne uno abbandonato o migliorare quello che si sta praticando. Dialoga con loro Giulia Poetto. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 21, arriva il gruppo musicale “Quelli che… pedalano” – Domenico Roggero voce, tastiere e fisarmonica, Fabrizio Rizzolo voce e chitarre, Gino Borello voce e batteria, Nino Furneri, Paolo Roggero voce e tastiere – con lo spettacolo “Musica da camera d’aria”, una serata speciale in cui la musica e la bicicletta la faranno da padrone. Tra racconti storici dei migliori cantori del nostro ciclismo, le note di chi la bicicletta l’ha narrata in canzoni e infinite suggestioni ripensando a Gimondi, Pantani, Girardengo, al Diavolo Rosso e a tanti altri campioni che, pur scattando, non se ne sono mai andati del tutto e mai se ne andranno. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Lunedì 23 settembre

Alle 9, presso il cinema Monviso (via XX Settembre 14, Cuneo), si terrà un incontro dedicato agli studenti delle scuole superiori con la proiezione del docufilm “Young Europe” e successivo dibattito per accendere una luce sul tema della sicurezza stradale: quasi nulla di ciò che avviene in strada è “incidente”, esiste sempre una responsabilità umana, sotto forma di disattenzione, di velocità o di altre sfaccettature. Tuttavia, è possibile cambiare: se scegliessimo di rallentare, di metterci qualche minuto in più ma di stare meglio quando siamo assieme in strada? Evento sold out, con oltre 300 studenti coinvolti.