Un video-contest italofrancese per raccontare le realtà di trasformazione agroalimentare del territorio

Ha preso ufficialmente il via “Vid-EAT”, il video-contest italo-francese organizzato dal partenariato del progetto TransFoVAAL – ProgrammaTRANSfrontaliero per Percorsi di Formazione Tecnico Professionale Binazionali e per la VAlidazione di competenze in ambito AgroALimentare agricolo e artigianale, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Interreg V-A Francia- Italia ALCOTRA 2014-2020.

Attraverso il video contest, a partecipazione gratuita, gli organizzatori intendono valorizzare l’importanza del settore agroalimentare e della formazione specifica in materia, documentando mediante video-interviste le storie di chi ha dato vita a progetti professionali nel ramo della trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari nei comparti carne, latte, miele e ortofrutta.

Ai partecipanti è richiesta la realizzazione di una breve video-intervista - di lunghezza inferiore ai 5 minuti - che ritragga gli operatori al lavoro e valorizzi alcuni aspetti della loro professione, tra i quali l’importanza del percorso formativo seguito, le motivazioni che hanno spinto ad intraprendere la professione e la dimensione transfrontaliera del territorio.

Il concorso prevede due diverse sezioni: la prima, riservata ai partecipanti a titolo individuale (maggiorenni), per la quale è previsto in premio un soggiorno di due notti per due persone (2 notti in mezza pensione) con annesse attività di “scoperta” delle realtà agroalimentari del territorio – da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2020 all’interno del territorio transfrontaliero coinvolto nel programma ALCOTRA (valore stimato 1.000,00 € massimo); la seconda, rivolta a gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e della Regione SUD, prevede in palio la realizzazione di laboratori di trasformazione agroalimentare presso il proprio istituto scolastico, a cura di formatori del settore operanti nel territorio transfrontaliero (valore stimato 1.500,00 € massimo).

Per entrambe le categorie, sarà individuato un solo vincitore residente in Italia ed un solo vincitore residente in Francia.