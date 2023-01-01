Un viaggio di 13,8 miliardi di anni: la Biblioteca di Cherasco ospita "Missione Big Bang 2.0"

CUNEO CRONACA - Un viaggio nel tempo lungo 13,8 miliardi di anni, raccontato non con una classica conferenza, ma attraverso un vero e proprio show scientifico dal vivo. Sabato 20 giugno, alle 10.30, la Biblioteca di Cherasco ospiterà "MISSIONE BIG BANG 2.0", il nuovo appuntamento del progetto di divulgazione dallapartestellare, ideato e condotto da Luca Sorgi.

L'evento, organizzato in collaborazione con la Biblioteca di Cherasco, si propone di avvicinare il pubblico alla complessità del cosmo in modo semplice, leggero e profondamente interattivo. L’incontro è aperto a tutti – adulti, famiglie e bambini dagli 8 anni in su – e guiderà i partecipanti alla scoperta della nascita e dell'evoluzione dell'Universo, dal Big Bang fino ai giorni nostri.

La forza di "Missione Big Bang 2.0" sta nella capacità di tradurre concetti astrofisici complessi in formule accessibili a tutti, utilizzando spiegazioni semplici, esempi visivi e analogie tratte dalla vita quotidiana. Ma non si terrà solo lo sguardo rivolto allo schermo: il pubblico sarà parte attiva dell'evento.

Luca Sorgi accompagnerà infatti i presenti nella realizzazione di esperimenti scientifici dal vivo e, per concludere in bellezza, accenderà la sfida con un divertentissimo "Astro-Quiz" per testare le conoscenze spaziali dei partecipanti.

L'evento è a ingresso gratuito, ma i posti all'interno della biblioteca sono limitati. Per questo motivo la prenotazione è obbligatoria. Per riservare il proprio posto è possibile: cercare la pagina dell'evento sulla piattaforma Eventbrite digitando “Missione Big Bang 2.0”; scansionare il QR code presente sulla locandina ufficiale dell'evento. Per ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente la biblioteca al numero 0172-427017 o scrivendo a biblioteca.cherasco@comune.cherasco.cn.it.