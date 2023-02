Un sogno fatto di mattoncini: Alterlegocuneo agli eventi nazionali di San Mauro Torinese e Verona

ANTONELLA GONELLA - Ci sarà anche un pezzo di Cuneo al San Mauro Brick show, in programma sabato 18 e domenica 19 febbraio: l’Associazione Alterlegocuneo parteciperà all’evento dedicato ai celebri mattoncini da costruzione, promosso da Piemonte Bricks. Al Palazzetto dello Sport di San Mauro Torinese i diorami dei modellisti della Granda saranno in ottima compagnia: sono, infatti, più di cento gli espositori attesi da tutta Italia e da oltre confine per esporre le loro creazioni e stupire i visitatori. Ma la due giorni torinese è solo la prima tappa di un calendario che per l’associazione cuneese si annuncia ricco di collaborazioni ed eventi.

Così sono già in corso i preparativi per la Model Expo Italy del 4 e 5 marzo prossimi a Verona: la Fiera nazionale del Modellismo statico e dinamico riserverà un’area di 14mila metri quadrati ai famosi mattoncini. Al suo interno Cuneo avrà uno stand dedicato. E un diorama a tema alpino che promuoverà la bellezza delle montagne della Granda. Perché con i mattoncini e una buona dose di tecnica e fantasia si può fare proprio di tutto: navicelle spaziali, auto da corsa, treni, galeoni e pirati, supereroi ed Avengers, rievocazioni del Far West e riproduzioni di monumenti o sezioni di città. Ogni diorama è un’opera d’arte in miniatura che richiede l’impiego di migliaia di mattoncini e ore dedicate alla progettazione e alla costruzione. Oltre alle indispensabili attenzioni alla logistica: prima di ogni esposizione le creazioni vengono divise in monoblocchi, messe in sicurezza per il trasporto e riassemblate in loco.

Ma oltre ai diorami c’è di più: il modellismo permette promozione turistica, sostegno a campagne a carattere sociale, occasioni di incontro e socializzazione per le famiglie, come spiega il presidente di alterlegocuneo Paolo Marenchino: “La nostra è un’associazione senza scopo di lucro, nata nel 2018 dal successo della Fiera di Saluzzo e poi entrata in attività a ottobre 2022. Puntiamo a riunire appassionati ed espositori desiderosi di condividere e diffondere la filosofia collegata al mondo dei celebri mattoncini che guarda ai collezionisti di lungo corso, ma anche e soprattutto alle nuove generazioni: a loro il mondo del modellismo offre la possibilità di sviluppare la creatività, il problem solving e la capacità di lavorare in squadra”.

Così al gruppo dei fondatori, che, oltre a Paolo Marenchino, comprende Fabio Cianci (vicepresidente), Christian Dalmasso, Davide Uberti e Loris Bramardo, si sono aggiunti in molti. La campagna di tesseramento avviata ad inizio 2023 ha fatto registrare in pochi giorni parecchie decine di adesioni da Fossano, Racconigi, Borgo San Dalmazzo, Centallo. Numerose sono anche le collaborazioni con enti e realtà locali che nei prossimi mesi vedono alternarsi eventi dedicati e partecipazioni ai tradizionali appuntamenti del territorio: il 2023 si annuncia quindi un anno da protagonista per l’associazione che vede consolidarsi l’organizzazione di eventi dedicati a soci e sostenitori.

“Cerchiamo – prosegue Marenchino - sponsor e collaborazioni per un’attività associativa che richiede un investimento notevole in termini di tempo ed impegno, ma che offre soddisfazioni e consensi. E che punta a reinvestire sul territorio notorietà e proventi, in una mutua collaborazione: basti pensare alla sinergia avviata con fornitori locali e alle convenzioni attivate con numerosi esercizi commerciali in giro per la Granda”. Un sogno, quello di alterlegocuneo, costruito un mattoncino alla volta, che gradualmente prende forma. Per informazioni e adesioni: alterlegocuneo@gmail.com.