Un quarto di secolo per l'Associazione San Defendente 2000: quattro giorni di festeggiamenti

CUNEO CRONACA -L'Associazione San Defendente 2000 compie 25 anni e si prepara a festeggiare con eventi, musica, ottimo cibo e buona birra! Anche questa edizione 2025 sarà su 4 giorni, visto il grande successo del Volley Fluo, il torneo notturno su prato senza illuminazione tradizionale, ma solo con lampade ultraviolette a cui riflettono la rete, le linee di delimitazione del campo e il pallone.

A dare inizio alla kermesse il venerdì, proprio il torneo 4x4 misto con obbligo di 2 donne in campo fisse e massimo due atleti tesserati Fipav (max serie C) che stimola la creatività dei partecipanti con il kit fluo messo a disposizione ed eventuali altri gadget personalizzati che ogni squadra può decidere di indossare/applicare durante la partecipazione. Le iscrizioni sono aperte tramite whatsapp al numero 353 445 6974 e chiuderanno il 17 agosto. In palio 6 biglietti per la SuperLega del Cuneo Volley.

La festa proseguirà il sabato settembre con la "Gnoccolata" e la Cartoon Band "Kinder Reunion", mentre domenica 14 settembre si terrà la rinomata serata gastronomica dall'antipasto al dolce con successivo stage con i professionisti della "Swing Juice Asd" ed infine il lunedì 14 settembre la grandiosa polentata e i balli da sala sulle note di Claudio Musik Folk. Tutte le serate danzanti sono a ingresso libero con divieto assoluto di portare bevande in bottiglie di vetro da casa. La serata gastronomica e la polentata sono su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 353 445 6974 o presso la "Tabaccheria Arlotto". Solo per la polentata è attivo il servizio da asporto, ma si invita a portare da casa i contenitori per le pietanze.

L'evento è "eco friendly", pertanto in tutte le serate sarà possibile e ampiamente apprezzato, portare da casa bicchieri e posate. Per maggiori informazioni si invita a consultare i profili Facebook e Instagram @sandefendente2000 ed eventualmente scrivere in direct.