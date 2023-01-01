Un pomeriggio nei musei di Boves: domenica tra castagne, funghi e Resistenza

CUNEO CRONACA - I musei di Boves aprono anche domenica 2 agosto. Un’opportunità unica per esplorare la ricca storia e cultura del territorio, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso il tempo e le tradizioni locali.

I musei che saranno aperti gratuitamente dalle ore 15:30 alle 18:30, sono: il Museo Etnografico “Impronte di una comunità” e il Museo della Castagna, situati presso il Parco Marquet in Via Roncaia, 24, e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali, con sede in Via Moschetti, 15.

Apriranno anche l’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò, situati all’interno dell’ex Filanda Favole in via Moschetti 15, con ingresso a pagamento. Per informazioni sugli orari delle visite e le prenotazioni, è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 14:30 al numero 0175.567840 interno 1 o inviare un’email a info@lafabbricadeisuoni.it.

Aprirà inoltre lo splendido museo dedicato ad Adriana Filippi, la war artist che ha immortalato nei suoi quadri i partigiani che hanno contribuito alla Liberazione.

Per prenotare una visita, è possibile contattare Conitours al numero 0171.696206 o inviare un’email a info@cuneoalps.it.