Un periodico dedicato agli avvoltoi presenti sulle Alpi occidentali e nelle valli del Cuneese

CUNEO CRONACA - "Avvoltoi Piemonte" è un opuscolo informativo che raccoglie osservazioni, fotografie e immagini che permettono di presentare e restituire quanto monitorato sulla specie da enti e associazioni. Le informazioni trattate si riferiscono al secondo semestre del 2021 e più precisamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 2021. "Il numero di osservazioni, di foto e video ricevute da chi collabora con la rete di osservazione (Rete Osservatori Alpi Occidentali) è notevole e ci permette - scrivono - di selezionare le immagini più caratteristiche, e di poter pubblicare queste brevi note con l’auspicio di continuare a contribuire alla conservazione e alla protezione degli avvoltoi sulle Alpi occidentali".

Nel secondo semestre del 2021, dal 1° luglio al 31 dicembre, in provincia di Cuneo sono state registrate 91 osservazioni di gipeto (Gypaetus barbatus), relative ad almeno 9 adulti, 1 subadulto, 9 immaturi e 3 giovani. La maggior parte di questi avvistamenti (N=76) sono stati effettuati in Alta Valle Maira, nei territori comunali di Prazzo e Acceglio, dove da alcuni anni è ormai presente Roman-BG854, individuo rilasciato nel 2015 ad Entracque e ancora oggi dotato di un Gps funzionante, che, insieme ad una probabile femmina di 5 anni, ha frequentato in modo costante il territorio, continuando sempre a far sperare in una futura prossima prima riproduzione cuneese.