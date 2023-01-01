"Un orto a colori": a Mondovì due serate del Comizio Agrario sulla coltivazione sostenibile

CUNEO CRONACA - Il Comizio Agrario organizza il seminario formativo “Un orto a colori, coltiviamo bellezza”. Due serate sull’orto e le buone pratiche di coltivazione condotte da Andrea Giaccardi dell’Orto del Pian Bosco per tutti coloro che desiderano coltivare in modo sostenibile.

La prima sarà venerdì 27 febbraio. Si parlerà di tutte le sfumature della biodiversità: quella del suolo, e il suo ruolo nel mantenimento della fertilità e della salute dell'orto; quella coltivata, l'orto-giardino; quella selvatica, e come imparare a collaborare con la natura.

La seconda è in programma venerdì 6 marzo e sarà incentrata sulle buone pratiche agrarie, le tecniche per tutelare la biodiversità nell'orto. Sovesci, Consociazioni e Rotazioni. Un'idea di orto, suggerimenti di progettazione, dalle aiuole al raccolto.

Nel mese di aprile è prevista una visita in cascina presso l’Orto del Pian Bosco di Fossano. Le serate sono presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero 45 a Mondovì, dalle ore 20,30 alle 22.

Iscrizione obbligatoria. Per info e iscrizione al seminario contattare il Comizio Agrario: seminari@comizioagrario.org; tel. 0174 42114 – cell. 327 225 3549 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).