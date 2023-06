Un nuovo treno merci per l'acqua da Cuneo a Treviso: 380mila tonnellate di bottiglie a settimana

CUNEO CRONACA - Acqua Sant’Anna e Logistica UNO hanno definito insieme un nuovo progetto ferroviario in una tratta abitualmente collegata dalla modalità stradale. Mercitalia Rail (Polo Logistica – Gruppo FS Italiane) ha attivato un nuovo collegamento intermodale in Italia in collaborazione con Logistica Uno, che va ad ampliare il network esistente. Con una frequenza pari ad un treno settimanale, il nuovo traffico permetterà di movimentare fino a 380.000 tonnellate anno di prodotto Sant’Anna. Il trasporto verrà realizzato attraverso carri chiusi a pareti scorrevoli, dallo scalo di Cuneo al terminal di Treviso.

L’avvio di questa nuova relazione di traffico sulla direttrice Cuneo-Treviso conferma l’impegno del Polo Logistica, del Gruppo Sant’Anna e di Logistica Uno nel promuovere il trasporto ferroviario merci in Italia, rafforzando lo shift modale verso una modalità più sostenibile con conseguente alleggerimento del traffico stradale e riduzione delle emissioni di CO2. La direzione di queste tre aziende è comune: l’obiettivo di un servizio efficiente, competitivo e sostenibile.

La sostenibilità intermodale si declina perfettamente nelle tre accezioni: economica, legata ai costi di distribuzione; sociale, ove sono ben visibili gli effetti della riduzione dell’impatto di traffico su strada e degli autisti impiegati. La nuova tratta consentirà il trasporto in un’unica soluzione di un totale di 26 autotreni (830 pallets) richiedendo l’impiego di 5 autisti in orario notturno, a differenza di 26 autisti previsti per la stessa tratta ma su gomma; ambientale, con una netta riduzione delle emissioni.

Questa strategia di trasporto sempre più sostenibile per l’ambiente permetterà un notevole risparmio di mezzi pesanti sulle strade e una contestuale riduzione di emissioni di CO2. Calcolate per la stessa tratta a 2,9 ton di CO2e utilizzando il treno rispetto alle 20,9 ton CO2e utilizzando l’alternativa su gomma di bilici Euro 6). E’ stato calcolato un risparmio di 17,9 tonnellate di CO2e permesso grazie all’utilizzo del trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma.