Un Natale lontano dalle città: gite sotto le stelle, giochi e incontri nelle Marittime

CUNEO CRONACA - Non è Natale senza una Tombola! Quanto conoscete sulla flora e sulla fauna del Parco delle Marittime? Ecco che il tradizionale gioco delle festività natalizie viene rivisitato in chiave naturalistica.

Una versione "speciale" della classica Tombola per divertirsi insieme, scoprire tante curiosità sugli animali e le piante che popolano il nostro territorio e conoscere, così, la biodiversità delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

Il primo che fa Tombola vince un soggiorno per due persone nella struttura innovativa presso il Parco Archeologico di Valdieri (dal valore di 50 euro) da svolgersi nella stagione estiva 2023.

Attività consigliata per bambini dai 7 anni in su.

Informazioni e prenotazioni

Quando? Lunedì 26 dicembre 2022 ore 17:30

Dove? Centro visita Uomini e Lupi, Piazza Giustizia e Libertà 3 - Entracque.

Prenotazione: entro le ore 17 di mercoledì 23 Dicembre compilando il modulo a questo link (clicca qui).

In alternativa ai seguenti numeri di 0171 978616; 0171 976850

Tariffe

Costo a cartella: 10 euro

Note

L’attività verrà svolta per un numero minimo di 4 partecipanti.

-------------------------------

Martedì 27 dicembre, alle ore 17, Agostino “Gustin” Tolentino, classe 1935, racconta la sua vita trascorsa in montagna, a Desertetto. Una video intervista che apre una finestra sul passato ed è occasione di riflessione sulla montagna di oggi.

Il filmato è un prodotto dell'Ecomuseo della Segale realizzato dai guardiaparco Gabriella Cavagnino ed Enrico Piantino. Al termine della proiezione il Comune di Valdieri e la Valle Gesso Sport presenteranno il Calendario 2023 e le iniziative in programma per l’inverno.

Dove?

Sede del Parco Alpi Marittime, (Piazza Regina Elena 30), Valdieri.



Prenotazioni

Ingresso libero. Iscrizione consigliata ma non obbligatoria allo 0171 976800, oppure on-line, qui!

-------------------------------

In gita sotto le stelle o al chiar di luna con le ciaspole in compagnia della guida parco Luisa Sorrentino e della musicista e accompagnatrice naturalistica Silvia Mattiauda.

Al rientro, verso le ore 21, cena presso la Locanda del Sorriso che offre la possibilità di pernottamento e di noleggio delle ciaspole.

Le date delle uscite: 27 dicembre; Capodanno (31/12); 6, 28 gennaio; 18 febbraio; 4 marzo.

Prenotazioni

Iscrizioni entro il giorno precedente l'appuntamento telefonando allo 0171 978388 o 3479399046.

Tariffe

Accompagnamento con guida e musicista: 15 euro.

Costo cena: 20 euro (bevande escluse); Capodanno 50 euro.

Info pratiche

Data attività: 27 dicembre; Capodanno (31/12); 6, 28 gennaio; 18 febbraio; 4 marzo.

Ritrovo: ore 18,30 alla Locanda del Sorriso, Trinità di Entracque.

Fine attività: ore 22.30, circa.

Grado di difficoltà: per tutti.

Materiale necessario: ciaspole, bacchette, calzature e abbigliamento adatto alla stagione.

-------------------------------

Mercoledì 28 dicembre, una facile escursione gratuita ad anello accompagnati da una Guida Parco nei paraggi di Aisone – per le borgate di Casali Ciancamentes, Casali Piron, Baile, Castellar delle Vigne e La Comba – per imparare a riconoscere e a individuare le tracce degli animali, per scoprire un sacco di notizie interessanti sul ritorno spontaneo del lupo sulle Alpi, sulla natura e sulla cultura locali.

Rientro in paese dal Sentiero delle grotte, che tocca un sito archeologico risalente al Neolitico, protetto dall’omonima Riserva Naturale.

L’escursione terminerà con una piccola degustazione di prodotti locali presso la Taverna delle Grotte.

Info e prenotazioni

L'escursione, organizzata nell’ambito del progetto europeo LIFE WolfAlps EU, sono condotte da una Guida Parco delle Aree Protette Alpi Marittime, è gratuita e aperta a tutti i camminatori dai 6 anni in su, ma la prenotazione è obbligatoria perché il numero massimo di partecipanti è limitato.

Per prenotare occorre scrivere una mail a prenotazioni@areeprotettealpimarittime.it, oppure telefonare allo 0171 1740052 entro 24 ore dalla partenza dell’escursione.

In caso di contrattempi che rendano impossibile la partecipazione occorre avvisare il prima possibile, utilizzando gli stessi contatti.

In caso di maltempo l’escursione può essere annullata entro 24 ore dalla partenza, a discrezione dell'accompagnatore naturalistico.

Per informazioni tecniche sui percorsi: comunicazione@lifewolfalps.eu.

Tariffe

Escursione gratuita: il costo dell'accompagnatore naturalistico è sostenuto dal progetto europeo LIFE WolfAlps EU.

Nota: il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. La degustazione di prodotti locali presso la Taverna delle Grotte è gratuita (bevande e caffè esclusi)!

Info pratiche

Data attività: mercoledì 28 dicembre.

Ritrovo: ore 9.30 in Piazza del Municipio, Aisone.

Degustazione alle Taverna delle Grotte: ore 13.30, circa.

Dislivello: +300/-300 m, circa.

Grado di difficoltà: E.

Materiale necessario: abbigliamento da trekking in montagna (pantaloni invernali comodi per la camminata, scarponcini da trekking impermeabili, maglia pesante/termica, giacca invernale, guanti, berretto; in caso di neve è consigliabile avere con sé ghette, occhiali da sole, crema solare, merenda e borraccia piena).

Note: il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. La degustazione di prodotti locali presso la Taverna delle Grotte è gratuita (bevande e caffè esclusi)!

Al fine di assicurare l’opportunità di fruire delle proposte al maggior numero di persone possibile sarà data priorità a chi non ha partecipato agli appuntamenti precedenti. Per tale motivo non si potrà prenotare più di una giornata per volta.

I cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio e vanno segnalati in fase di prenotazione.

-------------------------------

Mercoledì 28 dicembre, alle ore 21, presso la Casaalpina di Sant'Anna di Valdieri per la rassegna Natale sotto l'Asta, sarà presentato Chiamo, nessuno risponde. Elva, la montagna, un montanaro.

Un film documentario, realizzato da Davide Demichelis, che ha per protagonista Franco Baudino, settantatré anni vissuti con il cuore sempre lassù, nella conca di Elva, in alta Val Maira, una delle valli più selvagge e affascinanti del Piemonte. Montanaro per scelta, Baudino racconta il suo amore per la montagna e la sua gente in un docu-film di un’ora, girato nel corso di oltre un anno. Le quattro stagioni descrivono la bellezza della montagna in continua evoluzione e introducono alle tante storie che si sono dipanate a queste altezze: dai cavié, i commercianti di capelli, alla strada del vallone, dalle tracce degli antenati dei dinosauri ai giovani che si preparano ad ereditare le tradizioni di questa terra.

Franco Baudino accompagna lo spettatore fra sentieri e antiche iscrizioni rupestri. Racconta le storie di un tempo con uno sguardo attento al futuro della montagna, che la sua generazione ha abbandonato. Lui no: è sempre rimasto lassù. Ha assistito impotente allo svuotamento della valle alla quale dedica tutte le sue attenzioni, oggi più che mai, occupandosi ad esempio, a titolo volontario, della manutenzione dei sentieri. Soffre l’abbandono di molte borgate, a cui Piero Raina, il poeta di Elva, ha dedicato uno dei suoi scritti più toccanti: Chiamo, nessuno risponde. Baudino si commuove leggendo la poesia, ma guarda con ottimismo a un futuro in cui la montagna tornerà ad essere popolata da quanti fuggiranno dall’affollamento delle città e torneranno a vivere tutti i giorni, e non solo in vacanza, la meraviglia di questi luoghi.

-------------------------------

Venerdì 30 dicembre è in programma un doppio appuntamento presso il Centro Enel Green Power di Entracque. La Cooperativa Montagne del Mare propone una visita guidata nella Centrale idroelettrica nelle viscere del Monte Ray e poi seguirà la presentazione del libro “Sabbione - Storia di una diga e degli uomini che l'hanno costruita" (Bellavite editore) a cura di Andrea Cannata.

Il libro traccia un percorso nella storia del territorio attraverso uno degli impianti idroelettrici più importanti dell'arco alpino, quelli dell'alta Val Ossola (prov. VCA). L'autore è un esperto nel senso pieno della parola e soprattutto un grande appassionato. Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, dal 2009 è Responsabile della manutenzione per gli impianti idroelettrici di Enel Green Power dell’Area Nord Ovest.

Sabbione – Storia di una diga e degli uomini che l’hanno costruita è un omaggio a tutti i lavoratori che hanno dedicato parte della loro vita alla costruzione della diga del Sabbione e all’Impianto di Morasco. Il libro è stato edito nell’occasione del sessantacinquesimo anno del completamento delle opere (2019).

Il libro ripercorre la genesi dell’impianto e della diga, dai decenni antecedenti la costruzione vera e propria, quando ancora nulla esisteva, ma tutto era già vivo nella penna dell’Ingegner Claudio Marcello, per poi proseguire negli anni del cantiere dell’Impresa Girola e concludersi con la messa in servizio dell’impianto. In 240 pagine di grande formato (28x30), numerose fotografie in ampia parte inedite, raccontano la storia dei protagonisti della costruzione; arricchiscono il volume documenti storici, tra cui i disegni preliminari di studio e gli esecutivi di cantiere.

Prenotazioni

Gradita per la visita guidata telefonando allo 0171 978811. Ingresso libero per la presentazione.

Tariffe

Visita in centrale: 5 euro.

Presentazione libro "Sabbione": ingresso libero.

Info pratiche

Data attività: venerdì 30 dicembre.

Ritrovo: ore 9 al Centro Enel Green Power Luigi Einaudi, Entracque.

Fine attività: ore 13 circa.

-------------------------------

Sei stanze e 75 minuti di tempo per uscire dal Centro Uomini e Lupi!

Non avete ancora giocato alla prima Escape room virtuale d’Italia a tema naturalistico?

I concorrenti “rinchiusi” nelle stanze del Centro devono cercare una via d’uscita trovando indizi, risolvendo codici, enigmi, interpretando segni. Per aprire tutte le porte delle sei stanze non c’è tempo da perdere, occorre essere svegli e attenti e capaci di collaborare con i compagni di squadra (amici, parenti o compagni di avventura).

L’attività si svolge presso il Centro Faunistico Uomini e Lupi guidati da una Guida Parco delle Aree Protette Alpi Marittime ed accompagnati da una deliziosa merenda.

L’attività è consigliata per i ragazzi dagli 8 anni in su.

Informazioni e prenotazioni

Quando? Venerdì 30 dicembre 2022 ore 17:30

Dove? Centro Faunistico Uomini e Lupi, strada Provinciale per San Giacomo, 3 - Entracque.

Prenotazione: entro le ore 17 di mercoledì 28 Dicembre compilando il modulo a questo link (clicca qui).

In alternativa ai seguenti numeri di 0171 978616; 0171 976850

Tariffe

Costo a persona: 8 euro



Note

L’attività verrà svolta per un numero minimo di 4 partecipanti.

-------------------------------

Venerdì 30 dicembre, per la rassegna di appuntamenti "Natale Sotto l'Asta", a Sant'Anna di Valdieri, si esibiscono i Ciantùr d' Vudìer, gruppo corale valdierese diretto dal Maestro Fabio Pietro di Tullio

La rassegna "Natale Sotto l'Asta" è un'iniziativa della Proloco di Sant'Anna e Terme di Valdieri in collaborazione con l'Ecomuseo della Segale.

Dove? Valdieri, Chiesa Sant'Anna di Valdieri.

Quando? Venerdì 30 novembre, ore 21.



Ingresso libero

(Nella foto: la Locanda del Sorriso tratta dal sito delle Aree Protette Alpi Marittime)