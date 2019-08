Un momento molto atteso il 16 agosto a Vicoforte nella cappella di San Rocco rinata a nuova vita

Il 16 agosto è San Rocco. In quella data, alle ore 17, a Vicoforte, in provincia di Cuneo, nella Cappella dedicata al Santo, lungo la strada omonima che collega il Santuario alla parte alta del paese, per la prima volta dopo la fine dei restauri verrà celebrata la Messa.

Il celebrante sarà don Beppe Bongiovanni, Cancelliere della Diocesi di Mondovì e Parroco della Parrocchia di San Donato a Mondovì Piazza.

Don Beppe con grande entusiasmo sin da subito ha preso sotto le sue ali questa Cappella tornata a nuova vita, di cui conosce profondamente la storia dalle sue origini seicentesche ad oggi, e con altrettanto entusiasmo si è detto disponibile a celebrare la Messa.

Ma la Cappella oltre che luogo di culto è anche un luogo di cultura, e in questa veste allo spazio si è voluto dare un nome particolare e significativo, “La linea di minor resistenza”.

Dopo la celebrazione della Messa, “La linea di minor resistenza” ospiterà il primo appuntamento culturale dopo la sua inaugurazione.

Siamo molto contenti che la protagonista di questa prima iniziativa sia Gabriella Mongardi, Presidente Onorario della nostra associazione Amici della Academia Montis Regalis, ma soprattutto, in questa sede, fine poetessa, la quale leggerà alcune poesie tratte dalla sua ultima raccolta, Silvae, uscita nel 2019 per i tipi di Giuliano Ladolfi. Quel giorno “La linea di minor resistenza” accoglierà con grande piacere anche un intervento culturale da parte di un bambino di 10 anni, che vanta numerose ascendenze musicali in famiglia.

La lettura di poesie della professoressa Gabriella infatti sarà scandita da intermezzi musicali scelti ed eseguiti da Jacopo Fioretti, che studia il violino e il violoncello da un paio d'anni con brillanti risultati e che ha partecipato con grande entusiasmo e profitto ai corsi musicali organizzati dal Festival dei Saraceni a Pamparato.

Saremo lieti se vorrete passare con noi un pomeriggio particolare.

Claudia Rozio