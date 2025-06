Un mare di storie in vetta: da Lerner a Soldini, a Rittana torna il Nuovi Mondi Festival

CUNEO CRONACA - "Non prendete altri impegni dall’1 al 6 luglio, vi aspettiamo tutti a Rittana". L’invito arriva da Silvia Bongiovanni, che con suo marito Fabio Gianotti, 14 anni fa ha dato vita al Nuovi Mondi Festival. Da martedì prossimo, infatti, il piccolo borgo della bassa valle Stura ospiterà la prossima edizione del festival.

Ci saranno 26 documentari in concorso, provenienti da tredici paesi in rappresentanza di quattro continenti, e ospiti di grande richiamo: da Gad Lerner a Sabina Guzzanti, da Alex Schwazer a Sabina Guzzanti, da Hervè Barmasse a Giovanni Soldini. E poi ancora Lorenzo Barone, Juanito Ojarzabal e Silvio Mondinelli

Il tema dell’edizione 2025 ha come tema l’Oceano Blu. “La montagna è come un vasto mare - afferma Fabio Gianotti - E necessita di essere ancora esplorata. Non tanto per scoprire l’ignoto, quanto per cercare soluzioni nuove per la sua sopravvivenza. L’ecosistema montano è in crisi qui in valle Stura come sull’Himalaya. Noi proviamo a mettere questo tema al centro del dibattito. Non a caso la serata inaugurale vedrà sul palco insieme Soldini e Barmasse con uno speech dal titolo “Sulla cresta dell’onda”. Invito tutti coloro che hanno a cuore la montagna, l’ambiente, la vita sulla Terra a venire ad ascoltarli".

Per Rittana sarà una settimana densa di incontri, proiezioni, mostre, presentazioni letterarie, meeting. Tutti gli appuntamenti e gli aggiornamenti sono sul sito www.nuovimondifestival.it e sui profili social del Festival (Facebook e Instagram).

Per partecipare alle serata è possibile comprare il biglietto in prevendita qui. Sarà comunque possibile acquistarli la sera stessa. Il costo dei biglietti varia dai 5 ai 12 euro, a seconda dell’evento.

Il Nuovi Mondi Festival è organizzato da Associazione Culturale Kosmoki, Cooperativa Proposta 80 e Distretto Culturale Montagna Futura (Comuni di Moiola, Rittana, Roccasparvera e Valloriate), con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Ministero del Turismo e Ministero del lavoro e politiche sociali.

Sponsor: Garelli Automobili Cuneo, Montura, Ferrino. In collaborazione con: Piani Verticali, CAI sezione di Cuneo, International Alliance for Mountain Film, Rifai ETS, Terres Monviso, Occit’amo.

