Un legame lungo 80 anni: Confartigianato Cuneo omaggia i Comuni del territorio

CUNEO CRONACA - Confartigianato Imprese Cuneo ha festeggiato un traguardo straordinario: gli 80 anni dalla sua fondazione. Costituita nel 1945, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Confartigianato Imprese Cuneo ha rappresentato fin dagli esordi un punto di riferimento per gli artigiani e le piccole imprese del territorio, accompagnandoli nei processi di crescita, innovazione e rappresentanza. Oggi, a distanza di otto decenni, l'associazione non solo continua a svolgere un ruolo centrale nel tessuto economico locale, ma guarda al futuro con una visione strategica che integra tradizione e cambiamento, radicamento territoriale e apertura alle sfide globali.

La Presidenza territoriale ha scelto di celebrare questo importante compleanno con la consegna contestuale, proprio nel giorno del 12 giugno, ai dodici sindaci degli altrettanti Comuni nei quali sono presenti gli uffici di zona dell’Associazione, di un quadro raffigurante un’accattivante grafica che si ispira al futuro “L’artigianato che verrà”. Sono stati omaggiati i Comuni di Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Alba, Bra, Mondovì, Borgo San Dalmazzo, Carrù, Ceva, Dronero, Dogliani.

«Celebriamo un lungo percorso, - ha commentato Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo e della Camera di commercio di Cuneo - durante il quale la nostra Associazione ha sempre lavorato al fianco delle imprese artigiane per meglio supportarle, in un’ottica sinergica di sviluppo territoriale. Qualità, unicità, genio e capacità manuale sono da sempre le cifre distintive del lavoro artigianale e su queste Confartigianato ha puntato per raccontare il territorio, collaborando attivamente con le amministrazioni locali. Ci sembra doveroso, quindi, condividere con queste ultime la nostra importante ricorrenza lasciando loro un segno tangibile del legame che da sempre unisce artigianato e sviluppo della comunità».

(Nella foto: la consegna del quadro alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero)