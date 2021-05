Un ecografo per i "piccoli" alla Cardiologia: raccolta fondi in ricordo di Mattia di Roreto di Cherasco

CUNEO CRONACA - "Donare è vita" e Mattia di Roreto di Cherasco, in provincia di Cuneo, rivivrà negli occhi dei bambini che hanno ricevuto le sue cornee e parte del suo cuore. (Dona QUI)

E' partita una raccolta fondi sul sito di Gofundme.com per acquistare un Ecografo Philips Affiniti CVx per il reparto di Cardiologia dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dove il piccolo Mattia è deceduto dopo una complicanza in seguito ad un delicato intervento al cuore.

Si legge sul sito di Gofundme.com: "Mattia era un ricciolino biondo che, nonostante le difficoltà che la vita gli aveva presentato, aveva sempre risposto con il sorriso e una notevole forza d'animo, sostenuto in ogni momento da mamma Laura, papà Giuseppe e dal fratello maggiore Marco.



A maggio purtroppo una complicanza in seguito a un delicato intervento al suo cuoricino se lo è portato via. Il ricordo di Mattia arderà sicuramente per sempre nel cuore di chiunque abbia condiviso con lui anche un solo momento segno inequivocabile che la leggerezza e i suoi sorrisi che ha trasmesso sono stati un dono impagabile.



Abbiamo voluto iniziare questa storia con "Donare è vita" perchè crediamo che questo concetto sia l'essenza della vita e proprio in nome di Mattia (in collaborazione con l'Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici Onlus di Torino) abbiamo deciso di coinvorgervi per un gesto molto concreto".



La donazione è prioritaria per svolgere diagnosi approfondite dei piccoli pazienti, nati con cardiopatie congenite e cardiopatie complesse che si manifestano dopo la nascita. Molte di queste cardiopatie richiedono interventi importanti ed anche trapianti di cuore.



I beneficiari diretti saranno i piccoli pazienti dei reparti di Cardiologia e di Cardiochirurgia dell'Ospedale Regina Margherita, che sono 10.000 ogni anno. L'Associazione inoltre stima che i beneficiari indiretti ammontino a 20.000 ogni anno.