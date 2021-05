Un anno di musica con Alba Music Festival: online il nuovo sito e le rassegne concertistiche 2021

CUNEO CRONACA - Alba Music Festival, con la Direzione artistica di Giuseppe Nova, presenta il nuovo sito web e le date delle rassegne 2021 da giugno a novembre, oltre 70 concerti passando da Italy&USA - Alba Music Festival a Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, da Bacco&Orfeo - i Concerti della domenica di Alba e Bra a Classica - I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Il 2020 è stato per le manifestazioni culturali dal vivo un inatteso e drammatico momento di fermata, un capovolgimento di prospettive e progettualità. La volontà e passione di fronte a una crisi epocale ci ha spinti lo scorso anno a rimodulare le attività attraverso modi alternativi, coltivando assiduamente il continuo e fragile legame con la propria comunità locale e internazionale.

Alba Music Festival nel maggio del 2020, ha coinvolto 80 artisti e collaboratori, realizzando più di 30 appuntamenti musicali per oltre 60 ore di programmazione trasmessa con un pubblico via web di oltre 15.000 spettatori. Questo archivio, ora fruibile liberamente in rete sul Canale YouTube albamusicfestival, passa dai concerti alla didattica alla divulgazione ed ha creato un format che ha ispirato molti operatori culturali, contestualizzando la creazione artistica all’interno di spazi evocativi e di valore storico-artistico. Queste produzioni ci hanno permesso di mantenere attiva l’organizzazione, fornendo stabilità e occasioni professionali ai collaboratori, artisti, tecnici, con proposte di alta la qualità nell’attesa della ripresa.

Il Festival 2021

Il 2021, benché ancora vincolato da incertezze, rappresenta un’ulteriore sfida, sottolineata dalla volontà di una ripartenza piena, per rinsaldare il rapporto col pubblico e mettere la cultura al centro della ricostruzione dei rapporti umani e sociali. Le date delle rassegne sono:

Italy&USA · Alba Music Festival 2021 - XVIII edizione dal 18 – 27 giugno 2021

Suoni dalle Colline di Langhe e Roero – XV edizione dal 9 luglio all’8 agosto

Bacco&Orfeo – i Concerti della domenica di Alba e Bra – XVI edizione dal 29 agosto al 3 ottobre

Classica - I Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba X edizione

dal 10 ottobre al 28 novembre 2021

Il Festival

Definita “la piccola Spoleto del Piemonte” (la Repubblica), Alba Music Festival al traguardo della XVIII edizione, prosegue con il suo progetto culturale che continua a riscuotere un grande successo, attraverso un programma di grande creatività che si è adattato alle difficoltà dell’anno. Sostenuto da un sempre crescente consenso e considerazione internazionale, è riuscito ad affermare le sue potenzialità, portando la musica classica ed il dinamismo di una manifestazione culturale, al centro della vita artistica nazionale e del territorio piemontese.

Il sito www.albamusicfestival.com

Questa settimana sarà anche l’occasione per l’inaugurazione del nuovo sito web, più completo nel suo formato valorizzerà l’archivio video, renderà più agevoli le informazioni e le prenotazioni ai concerti, e sarà affiancato dalla nuova Newsletter che accompagnerà le attività fornendo un servizio continuo al pubblico e gli appassionati.

L’esperienza dello scorso anno ha reso evidente la necessità di un legame forte e continuo con il pubblico locale e con la propria comunità internazionale, e anche quest’anno parte dei contenuti si saranno duplicati nella versione web per una veicolazione internazionale del festival e di promozione del territorio.

Il primo appuntamento sarà il tradizionale Italy&USA – Alba Music Festival, l’edizione di primavera 2021, quest’anno spostata da maggio a giugno. Inaugurazione venerdì 18 giugno presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero, una sede prestigiosa ed abituale per la partenza della kermesse. Il programma prosegue fino al 27 giugno, passando dal grande repertorio orchestrale, la musica da camera, i recital, i seminari e gli eventi collaterali.

In ordine sparso citiamo alcuni dei protagonisti e dei programmi di maggior spicco, come il Concerto inaugurale della pianista georgiana Elisso Bolkvadze, artista UNESCO per la pace e Cavaliere delle Arti e delle Lettere del Governo francese, il violinista e direttore belga Michael Guttmann definito dal Jeusalem Post “lo Chagall del violino, e le produzioni orchestrali, nelle quale alternano direttori come l’americano Jeff Silberschlag, il polacco Piotr Sulkowski direttore principale della Filharmonia Olsztyn e l’italiano Andrea Cappelleri, con l’Orchestra Filarmonica della Romania. è prevista la partecipazione dei soprani Sung Hee Park, Injeong Hwang e Sang Eun Kim, dell’ensemble in-residence Hub New Music da Boston, di un recital per pianoforte ed elettronica con Nils Van Keulen, di un recital di Eloisa Cascio. Spazio anche a due giovani artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al festival albese frequentando la manifestazione fin dalla sua fondazione e trovandone una fonte d’ispirazione e di crescita artistica fino ad imporsi ai più alti livelli: Nat Silberschlag da alcuni mesi primo corno dell’Orchestra di Cleveland, una delle più importanti compagini americane e il fratello Zachary Silberschlag, prima tromba dell'Hawaii Symphony Orchestra, figli del direttore d’orchestra Jeff Silberschlag.

Tra gli spettacoli multimediali un omaggio alle celebrazioni di quest’anno con Come l’uomo s’etterna - Voci dal pellegrinaggio dantesco, con Maurizio Pellegrini e Vito Clemente, la prima esecuzione di Solomon and the Dove di Arnold Saltzman, la Ballata romantica con musica e poesia tra Chopin e Mickiewicz, il maggior poeta romantico polacco, la rappresentazione dell’Opera sinfonica Il cerchio della luna: la leggenda della Grande Dea della Compassione Kwan Yin, con la partecipazione dell’Accademia di Arti Marziali Shen Qi Kwoon Tai. Non mancheranno gli appuntamenti al Pala Alba di Confindustria nell’ambito di Alba Capitale della Cultura d’Impresa a celebrazione del forte connubio tra la cultura musicale e la maturità imprenditoriale del territorio.

Intensa è la parte dedicata alla musica contemporanea con l’Alba Music Festival Composition Program, il corso internazionale di composizione ormai elemento stabile della programmazione con Elliott McKinley, la Roger Williams University di Rhode Island e la Thomas McKinley Foundation, e la presenza come compositore in residence 2021 Hannah Lash dalla Yale University, del compositore newyorkese David Post, di Mary Ellen Childs, di J. Anthony Allen della Augsburg University e di 16 giovani compositori da tutto il mondo che proporranno i loro lavori nei concerti pomeridiani Wet Ink – Opera Prima. A corollario del festival non mancheranno gli eventi collaterali, naturale integrazione e valorizzazione di tutte le componenti del festival.